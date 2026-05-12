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漢坦病毒｜爆疫郵輪特內里費島完成撤離 將駛往鹿特丹消毒

即時國際
更新時間：05:27 2026-05-12 HKT
發佈時間：05:27 2026-05-12 HKT

西班牙當局周一（11日）完成對涉漢坦病毒疫情郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）乘客及船員的最後撤離工作，最後一批人員已從特內里費島下船並轉乘飛機前往荷蘭。郵輪其後繼續航程，駛往鹿特丹港進行全面消毒。

26船員隨船前往鹿特丹

綜合新華社及多間外媒報道，郵輪當地時間周一傍晚在西班牙特內里費島格拉納迪利亞港（Granadilla de Abona）短暫靠岸。由於港口附近海域風浪較大，西班牙海事部門建議下改為靠岸停泊，以確保疏散安全。

最後一批共28名乘客及船員隨即下船，並轉乘飛機前往荷蘭，其中包括部分原計劃前往澳洲的旅客。餘下約26名船員則繼續留在郵輪上，隨船前往鹿特丹。

西班牙衛生部長加西亞（Mónica García）表示，整個疏散過程約歷時一小時，在安全情況下完成。她指，在郵輪及相關航班離開特內里費後，當局將對相關活動區域進行全面消毒。據報，自郵輪爆疫以來，已有合共94人被撤離並送返各自國家。

世衛：已錄得7宗確診個案

據世界衛生組織（WHO）資料，目前郵輪上已錄得7宗確診個案，其中包括一對荷蘭夫婦及一名德國乘客死亡個案，另有兩宗疑似病例。

美國方面亦表示，已有18名乘客被送返美國並接受隔離，其中一人確診並在內布拉斯加州生物安全醫療單位接受治療，另有多人在不同醫療機構接受觀察。

相關新聞：漢坦病毒｜爆疫郵輪撤離17美國乘客 其中一人病毒檢測呈陽性

美國衛生官員指出，漢坦病毒一般由野生齧齒類動物傳播，但今次涉及的安第斯型漢坦病毒（Andes strain）是少數可在人與人之間有限度傳播的類型，但仍需長時間密切接觸才可能感染。官員強調，病毒對一般公眾的風險仍然「非常低」。美國衛生部官員形容病毒「不易傳播」。總統特朗普在白宮被問及事件時表示，美方處理「大致良好」。

船長：過去數星期「極具挑戰性」

「洪迪厄斯號」其後繼續航程，前往荷蘭港口鹿特丹，並將在當地進行全面消毒及檢疫程序。船長多波戈夫斯基（Jan Dobrogowski）則在影片中表示，過去數星期情況「極具挑戰性」，並讚揚乘客及船員在撤離期間保持耐心及紀律。

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