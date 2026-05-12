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緬甸戰亂礦區發現1.1萬卡巨型紅寶石 重約2.2公斤 屬當地歷來第二大

即時國際
更新時間：04:05 2026-05-12 HKT
發佈時間：04:05 2026-05-12 HKT

緬甸官方媒體上周五報道，礦工在中部曼德勒（Mandalay）地區著名寶石產區抹谷（Mogok）發現一顆達1.1萬卡的巨型紅寶石，重約2.2公斤，被視為當地歷來第二重的紅寶石原石。

美聯社引述《環球新光報》報道，這顆紅寶石於4月中旬、即緬甸傳統新年節慶後不久被發現。雖然與1996年發現、重達21450卡紅寶石比較僅一半重量，但新發現的寶石因顏色及品質較佳，被認為更具價值。官方形容，該紅寶石呈紫紅色，帶有淡黃色調，透明度中等，表面反光度高，屬高品質級別。

緬甸發現的巨型紅寶石達1.1萬卡，重約2.2公斤，被視為當地歷來第二重的紅寶石原石。美聯社
緬甸發現的巨型紅寶石達1.1萬卡，重約2.2公斤，被視為當地歷來第二重的紅寶石原石。美聯社

抹谷是緬甸最重要的寶石礦區之一，亦是全球著名紅寶石產地。緬甸據報出產全球約90%的紅寶石，主要來自抹谷及孟休（Mong Hsu）地區。不過，當地寶石業長年受緬甸戰亂及政治局勢糾纏。人權組織一直批評，寶石買賣成為軍政府重要收入來源之一，呼籲國際珠寶商停止採購來自緬甸的寶石。

報道又指，緬甸現時局勢仍然動盪，抹谷一帶近年曾爆發激烈衝突。當地於2024年一度被少數民族武裝組織德昂民族解放軍（TNLA）控制，其後在中國斡旋停火協議下，重新交回政府軍管理。

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