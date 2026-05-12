德國漢堡17歲敘利亞少年被捕 涉策劃市內發動恐襲 警方稱或受ISIS思想影響

德國警方拘捕一名17歲敘利亞少年，指他涉嫌在北部城市漢堡（Hamburg）策劃恐怖襲擊，目標包括購物中心、酒吧及警察局等地點。當局相信，他受極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）思想影響，計劃殺害數目不詳的「異教徒」。

德國傳媒及美聯社報道，疑犯於上周四（7日）被漢堡警方特種部隊拘捕。漢堡檢察部門周一（11日）表示，涉案少年已購買蒙面頭套、刀具，以及懷疑可用作製造爆炸品的材料，並曾計劃使用爆炸物、燃燒彈或利刀施襲。

檢方指，疑犯對「伊斯蘭國」極端思想抱有同情，但未有透露其激進化過程，稱有關背景將成為後續調查重點之一。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，今次拘捕行動顯示德國安全部門維持高度警戒。他指出，德國目前面對嚴重潛在安全威脅，而伊朗局勢升溫亦進一步加劇風險。

近年德國接連發生涉及極端主義的暴力事件，當局一直加強監察懷疑受激進思想影響人士，尤其關注網上極端化問題。