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白宮記者晚宴槍擊案　男疑犯庭上否認全認控罪

即時國際
更新時間：00:17 2026-05-12 HKT
發佈時間：00:17 2026-05-12 HKT

美國白宮上月舉行記者協會晚宴期間發生槍擊案，一名男子涉嫌持槍及刀具闖入會場，企圖刺殺總統特朗普（Donald Trump），期間更向特勤局人員開槍，導致晚宴一度混亂並提早結束。美媒《Politico》報道，涉案男子周一（12日）在聯邦法院提堂，否認全部控罪。

辯方要求至少兩名司法部高層退出

31歲被告艾倫（Cole Tomas Allen）出庭時身穿橙色囚衣，雙手及雙腳均戴上鐐銬，全程沒有發言，由代表律師代為提出不認罪答辯。他被控企圖暗殺總統、以致命武器襲擊聯邦人員，以及兩項槍械相關罪名，其中企圖暗殺罪最高可判終身監禁。

報道指，辯方在庭上要求至少兩名司法部高層退出案件檢控工作，理由是代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）及華盛頓聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）案發時均身處晚宴現場，可能同時屬於案件受害人或證人，存在利益衝突。法官未有即時裁決，要求控方本月22日前提交書面回應。

疑犯原沒打算生還

控方透露，來自加州的艾倫被捕後曾向聯邦調查局（FBI）表示，自己原本沒打算在行動中生還。檢方又指，他施襲前曾在酒店房自拍，當時身上配備彈藥袋、肩掛槍套及刀具，並在訊息中自稱「友善的聯邦刺客」（Friendly Federal Assassin），又提及對特朗普政府的不滿。

相關新聞：美公布晚宴槍手清晰影片 飛奔衝過安檢站

案發於4月25日，地點是華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）舉行的白宮記者協會晚宴。當局指，艾倫當時衝過保安檢查站，並向一名試圖阻止他的特勤局人員開槍。中槍人員身穿防彈衣，沒有生命危險，其後曾開槍還擊5次，但無擊中任何人。

特朗普在案發當晚由保安人員護送離場，其後返回白宮時表示，當局相信疑犯屬「獨狼」行動。

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