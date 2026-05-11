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梵蒂岡官員罕見訪台 出席慈濟60周年活動

即時國際
更新時間：21:36 2026-05-11 HKT
發佈時間：21:36 2026-05-11 HKT

路透社報道，在梵蒂岡尋求與中國大陸改善關係之際，宗座社會科學院院長、圖克森樞機主教（Cardinal Peter Turkson）本周罕見訪問台灣，出席佛教慈善組織「慈濟基金會」成立60周年紀念活動。梵蒂岡是目前12個與台灣維持正式外交關係的國家之一，也是歐洲唯一邦交國，但教廷並未在台北派駐大使。

慈濟方面指出，圖克森樞機11日造訪該組織位於花蓮縣的總部。台灣的外交部在聲明中表示，台灣歡迎並支持國際宗教交流與合作。梵蒂岡方面未回應置評請求。

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宗座社會科學院院長、樞機主教圖克森（左，Cardinal Peter Turkson）。 路透社
宗座社會科學院院長、樞機主教圖克森（左，Cardinal Peter Turkson）。 路透社

圖克森去年11月也曾到台灣參加輔仁大學建校100周年慶祝活動，並前往台中教區等地參訪。

梵蒂岡宗座其他官員、宗教交談部副秘書長鮑霖（Paulin Batairwa Kubuya）去年也曾訪問台灣，參加會議並與不同宗教代表會面。

路透社指出，儘管台梵維持正式外交關係，台灣領導人賴清德去年未出席已故教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮，也未出席良十四世（Pope Leo）就任教宗的就職典禮。

10日晚，數千名慈濟義工與員工在台北自由廣場參加主要慶祝活動，賴清德與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

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