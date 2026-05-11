特朗普訪華｜傳棄「御用酒店」瑞吉 與球王美斯一樣入住北京四季酒店

美國總統特朗普預定於5月13日至15日訪問北京，是近10年來首次有在任美國總統訪華。不過，被譽為美國總統「御用」下榻地點的北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing）似乎未受到特朗普的青睞，於上述訪問期間仍開放一般民眾預定入住。



韓聯社周一目擊超過20輛公安巡邏車停在北京四季酒店，該酒店與美國駐中大使館僅約5分鐘車程，在特朗普訪華那幾天「無可預訂客房」，特朗普極有可能入住北京四季酒店。

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北京四季酒店皇家套房有私人電梯直達。 官網圖片

北京四季酒店皇家套房有私人電梯直達。 官網圖片

據韓聯社報道，位於美國駐中國大使館附近的酒店前方道路，一早就停滿大量白藍相間的公安巡邏車，路邊停車區幾乎全被警車佔據，部分車輛雖未開啟警示燈，也是維持待命狀態。現場雖未見大批警員現身，但警力加強下氣氛格外嚴肅。

北京四季酒店因 2023年曾接待球王美斯而聲名大噪，最受矚目的皇家套房設有專屬辦公室與大型宴會空間，被視為接待元首級人物的頂級房型，傳每晚價格高達10萬元人民幣。

不過，與飯店外的緊繃氛圍相比，館內景象卻相對平靜。1樓大廳仍有住客辦理退房，餐廳內也有不少人悠閒享用早餐，看不出重大外交活動即將登場。

特朗普2017年曾訪問中國。路透社資料圖片

以往歷任美國總統訪華，包括克林頓、小布殊和奧巴馬，都曾入住北京瑞吉酒店，特朗普於2017年11月訪華時也住瑞吉。不過，瑞吉周三至周五仍接受房客入住，相信這次沒獲特朗普團隊青睞。

此前美軍自5月1日起，幾乎以每天一架的頻率，透過C-17運輸機將物資運抵北京。這些軍機每架最大載重77.5噸，滿載特勤裝備、保安物資、通訊器材等，為特朗普的訪問進行預先準備。

今次是特朗普自2017年11月以來，時隔約8年半再次訪問中國，同時也是自去年釜山APEC會議後，相隔約半年再度與國家主席習近平面對面會談。