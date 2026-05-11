德國連環迷姦案︱7中國高學歷精英建群組 交流落藥狩獵女同胞

2026年4月，鍾義（Zhongyi J.，音譯）被判處11年3個月有期徒刑，因他是一個在德華人性侵集團「德國老司機駕校」的主犯之一。根據德媒近日披露，該犯罪集團成員基本上由一批高學歷、鑲有「精英」光環的在德中國籍男子構成。

「德國老司機駕校」專侵犯華人女性

在早前的審理過程中，法官指出，鍾義曾在Telegram多次發布「一位持有完整資質的歐洲司機正在尋找車輛。」的相同訊息，檢方確信其所尋並非車輛，而是可供下藥強暴的華人女性。

被告鐘義在慕尼黑法庭上遮住了臉。德新社

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機械人學碩士、醫學博士、知名企業經理……隱藏在這批德國華人男性「精英」身份背後的，是一張龐大的迷姦犯罪網絡。一個名為「德國老司機駕校」（德語：Fahrschule für Experten in Deutschland）的組織近日慢慢浮出水面，這是一個由多名居住於德國的中國籍男子組成的犯罪集團，他們於2020年至2024年間在德國多個城市專門針對華人女性實施一系列迷姦及拍攝暴力、色情影像。

「司機」「豪華車」「死豬」背後的齷齪

據悉，該群組透過加密通訊軟件Telegram交流作案手法，群組成員超4000人，以隱晦暗語交流，他們自稱為「司機」（德語：Fahrer）；把受害者女性稱之為「汽車」（德語：Autos）；熟人或伴侶被稱為「私家車」（德語：Privatautos)；迷藥則被稱為「汽油」（德語：Tanken）；外貌較為出眾者則被稱為「豪華車」（德語：Luxusautos)；而當受害者因藥物影響而失去意識後，則被稱為「死豬」（德語：tote Schweine)。



該組織的核心群組約由8人組成，其中7人為中國籍，主要在德國與荷蘭活動。據指，「德國老司機駕校」群組下設多個相關群組，其中一個大型群組的成員規模約4500人，長期活躍、參與討論下藥經驗及分享偷拍影片的成員則超過2000人。



此外，集團內部分工清晰。例如，在柏林被捕、具醫學背景的成員邵之霆（Zhiting S.），被指在群組中擔任「技術顧問」，負責指導其他成員調配藥物劑量及混合使用多種處方藥物，供迷姦之用。而相關藥物多透過微信等平台自非法渠道購入，並以郵寄方式在成員間流通；部分藥品更被偽裝成化妝品或護膚品，以規避海關檢查。

就讀機械工程學系的被告周同，他在Telegram上自稱「白天是上帝，晚上是魔鬼」。BILD Fotoserver

其他涉案人士亦多具高等教育背景，他們在微信等平台上假扮女性、租屋、網購或約會為名誘騙受害者，期間使用醫療級麻醉藥物使其失去意識。部分個案因用藥過量或未有監測受害者生命徵象，遭檢方以「謀殺未遂」罪名起訴。

集團主腦張大鵬被指控犯有包括謀殺未遂在內的多項罪行。BILD Fotoservice

集團主腦之一的張大鵬於今年2月6日已遭法蘭克福地方法院判決特別嚴重強姦、謀殺未遂、非法持有及傳播暴力色情物品、違反毒品相關法規等共22項罪名成立，判刑14年，且因再犯可能性高，刑滿後須實施預防性羈押 。

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在此案調查過程中，一名與該犯罪網絡有關的嫌疑人許徐開元（Xukaiyuan X.）已在漢堡自殺身亡。此人被確認為「德國老司機駕校」等核心群組的成員之一，於2024年底至2025年初的拘捕行動中被鎖定，但在進一步司法措施執行前或被捕後不久死亡，具體時間目前未有公開一致說法。此外，一名來自下薩克森州的男子其公寓遭到搜查，另一名身處洛杉磯的核心群組成員翁偲喆（Sizhe W.）已被拘留，目前審判程序仍在進行中，預料多名主謀會遭重判。