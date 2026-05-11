日本岡山民宅命案 | 17歲高中情侶血染少女房間 疑涉殺人後輕生

日本岡山市揭發一宗震驚社會的學生命案，2名就讀於同一所高中的男女學生，周日（10日）晚被發現在女方房間內雙雙倒臥血泊。警方接報趕抵現場將2人送院，但最終仍宣告不治。由於2人左胸皆有明顯刀傷，且現場留有一把沾血利刀，警方不排除涉及相約殉情，疑其中1人殺害另1人後輕生，目前已朝殺人事件方向展開全面調查。

根據《日本放送協會》（NHK）報道，死者是就讀高中二年級的17歲女學生與就讀高中三年級的17歲男學生。少女的母親周日晚8時40分，在女兒房間內發現2人倒地，隨即由少女祖母通報119。

岡山市揭發高中生命案。維基百科

雙雙浴血 床上發現生果刀

警方趕往現場後，發現2人都臉朝下倒臥在床邊的地板上，隨即將2人送院，但最終雙雙證實不治。警方指出，2名死者的左胸皆有傷口，同時也在少女房間的床上發現一把生果刀。

據報這對男女學生就讀於岡山市內同一所高中，且正為交往關係，現場並無搏鬥痕跡，詳細狀況仍有待後續調查。警方目前不排除其中1人殺害另1人後輕生，接下來將朝殺人方向調查。