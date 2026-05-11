布吉卡馬拉海灘｜印度遊客朝聖人氣咖啡廳 餐後4人離奇昏迷1人不治

泰國布吉島知名景點卡馬拉海灘（Kamala Beach）一間人氣咖啡廳出事！一組印度籍遊客用餐後，4人因不明原因接連昏倒，其中1人送院後不治。當地相關部門通報印度駐泰大使館，正聯合警方和法醫調查，查明原因。

相關新聞：澳洲漢遊布吉租電單車爭路 遭瑞典男手刀擊頸身亡

根據泰媒《每日新聞》報導，卡馬拉警察局副調查官維查尤（Wichayut Damphuak）表示，5月10日接獲報案，稱卡馬拉區一間知名咖啡廳內有外籍遊客集體失去意識。警方率領搜救小組及醫療人員趕赴現場，發現共有4名印度籍遊客倒臥店內，救護人員隨即展開初步急救，並將傷者緊急送往鄰近的巴東醫院與他朗醫院。

部分患者情況嚴重，2人因重度昏迷，轉送至規模較大的布吉瓦其拉醫院（Vachira Phuket Hospital）深切治療部。其中一名印度籍男子阿格拉瓦爾（Kushagra Agrawal）經全力搶救仍不幸離世。

咖啡廳保安主管指出，這組印度籍遊客一行共5人入店消費，逗留期間，其中4人在短時間內先後癱軟昏迷。店家見狀立即報警求助。目前警方已封鎖現場進行初步勘驗，並調閱店內監視器以釐清事發經過。