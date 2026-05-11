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漢坦病毒｜爆疫郵輪撤離17美國乘客 其中一人病毒檢測呈陽性

即時國際
更新時間：13:14 2026-05-11 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-11 HKT

從爆發漢坦病毒疫情的「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪上撤離的17名美國乘客當中，已有一人被檢測出漢坦病毒陽性，但目前並未表現出任何症狀。美國衞生官員周日晚證實相關消息，並表示該名乘客將被送往內布拉斯加州的生物防護單位設施。

一架載有17名美國人的包機，在「洪迪厄斯號」抵達西班牙加那利群島的特內里費島後起飛，周一凌晨抵達內布拉斯加州奧馬哈。

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美國派包機接載乘客返國。路透社
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17名美國乘客坐包機返國。法新社
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17名美國乘客，甚中一人檢測呈陽性。路透社
17名美國乘客，甚中一人檢測呈陽性。路透社

將送往生物防護設施

內布拉斯加醫療中心發言人托馬斯（Kayla Thomas）證實，一名乘客對可以人傳人的安第斯毒株（Andes virus）病毒檢測呈陽性，但沒有症狀，將在抵達後被運送到內布拉斯加生物防護單位，而其他乘客將前往國家隔離單位進行評估和監測。

在美國包機起飛前，全球多國已展開大規模撤離行動，於周一下午完成。部分船員以及一名在船上死亡的乘客遺體將留在船上，該船將繼續航行至荷蘭鹿特丹，接受消毒。今次撤離行動涉及多國公民，包括美國、法國、英國、荷蘭、德國、比利時、希臘、加拿大、土耳其及愛爾蘭等。

世衞倡監控撤離乘客42天

儘管世界衞生組織總幹事譚德塞一再重申，今次疫情對公眾的風險較低，並非「另一場新冠」，但撤離過程仍極為謹慎。在特內里費島的格拉納迪利亞港，下船人員和港口工人都穿著包括危險品防護服在內的全套防護裝備。

世衞建議各國對返國乘客進行42天積極監測和追蹤，包括每日健康檢查。英國已表示將對返國乘客進行72小時的住院隔離，隨後進行六周的自我隔離。
 

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