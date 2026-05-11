Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韓修憲訂明核報復 若金正恩遇刺將自動用核武

即時國際
更新時間：12:40 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:40 2026-05-11 HKT

據報北韓已修改憲法，規定如果領導人金正恩遭外國勢力刺殺，北韓將立即發射核彈報復。

據美國《紐約郵報》及英國《每日電訊報》報道，這項修憲案據信於今年較早前通過，是在美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，擊殺當時的伊朗最高領袖哈梅內伊後不久進行的。

北韓核政策法第3條修訂後的內容為，如果國家核武力量的指揮控制系統受到敵對勢力攻擊的威脅，應自動立即發動核打擊。

相關新聞：
金正恩視察主戰坦克登驅逐艦 邊境部署新大炮射程覆蓋首爾

北韓修憲訂明核報復準則。路透社
北韓修憲訂明核報復準則。路透社
北韓已修改憲法，訂明金正恩若遇刺，將自動發射核彈。路透社
北韓已修改憲法，訂明金正恩若遇刺，將自動發射核彈。路透社
金正恩早前視察主戰坦克。美聯社
金正恩早前視察主戰坦克。美聯社

美以斬首伊朗領導層 觸發北韓修憲

雖然北韓領導人金正恩已掌控該國核武，但憲法的更新明確規定，如果他被暗殺將會發生什麼事。

南韓首爾國民大學國際關係學教授蘭科夫（Andrei Lankov）說，這或許在以前就是北韓的政策，但現在它被寫入憲法，代表其意義更加重大。

蘭科夫強調，北韓目睹美以「斬首行動」的驚人效率，該行動迅速消滅了伊朗的大部分領導層，北韓對此感到恐懼。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
13小時前
00:49
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
14小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
15小時前
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責 。
09:35
薛家燕點醒李泳漢：咁大隻又夠惡可做保鑣 怒轟爆粗鬧李家鼎唔尊重爸爸 勸阿爺狠心放手：仔女事自己負責
影視圈
6小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
15小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
14小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-10 11:33 HKT
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
23小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
16小時前
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？
影視圈
4小時前