北韓修憲訂明核報復 若金正恩遇刺將自動用核武

據報北韓已修改憲法，規定如果領導人金正恩遭外國勢力刺殺，北韓將立即發射核彈報復。

據美國《紐約郵報》及英國《每日電訊報》報道，這項修憲案據信於今年較早前通過，是在美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，擊殺當時的伊朗最高領袖哈梅內伊後不久進行的。

北韓核政策法第3條修訂後的內容為，如果國家核武力量的指揮控制系統受到敵對勢力攻擊的威脅，應自動立即發動核打擊。

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美以斬首伊朗領導層 觸發北韓修憲

雖然北韓領導人金正恩已掌控該國核武，但憲法的更新明確規定，如果他被暗殺將會發生什麼事。

南韓首爾國民大學國際關係學教授蘭科夫（Andrei Lankov）說，這或許在以前就是北韓的政策，但現在它被寫入憲法，代表其意義更加重大。

蘭科夫強調，北韓目睹美以「斬首行動」的驚人效率，該行動迅速消滅了伊朗的大部分領導層，北韓對此感到恐懼。