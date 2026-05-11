內塔尼亞胡盼10年內清零美軍援 以美轉成合作夥伴

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，希望美國在未來十年內逐步停止對以色列軍隊的財政援助。他還指出，以色列正積極尋求加強與海灣國家的關係。此外，內塔尼亞胡認為，一旦伊朗政權倒台，真主黨（Hezbollah）、哈馬斯（Hamas）等組織的代理人網絡也將隨之瓦解。

以年獲38億美元軍援

路透社報導，內塔尼亞胡日前在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目專訪時表示：「我想將美國給予的財務支援、我們軍事合作中的財務部分，削減至零。」他指出，以色列每年獲得約38億美元的美國軍援，美國已同意在2018年至2028年間，向以色列提供總計380億美元的軍事援助。

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內塔尼亞胡補充，現在「絕對」是重設以美財務關係的適當時機。他說:「我希望將美國對以色列的支持逐步降至零。我們已經成熟了......我認爲應該擺脫剩餘的（美國）軍事援助，並從援助關係轉向夥伴關係。」

另外，在《60分鐘》訪談中，內塔尼亞胡拒絕透露對伊朗的軍事計劃或時間表，但他談及如果伊朗領導層更替的潛在影響。「如果這個政權確實弱化，甚至可能遭推翻，我認為這將是真主黨（Hezbollah）的終結、哈瑪斯（Hamas）的終結，也很可能是青年運動（Houthis）的終結，因為伊朗所建立的整個恐怖代理人網絡將會崩潰。」當被問及有否可能推翻伊朗政權時，內塔尼亞胡表示：「可能嗎？是的。保證嗎？沒有。」

以色列長期在美國國會享有兩黨共識的軍援支持，但自2023年10月加沙（Gaza）戰爭爆發以來，國會議員和民眾對以色列的支持已逐漸動搖。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）3月調查，60%美國成年人對以色列持負面看法，59%的人對內塔尼亞胡國際事務的作為幾乎或完全不信任，兩項數字均較1年前上升7個百分點。

約60%的受訪美國成年人對以色列持負面看法，高於去年的53%。皮尤研究中心

內塔尼亞胡表示，以色列在美國的支持下滑，「幾乎百分之百與社群媒體幾何級數式的成長高度相關」。他說，幾個他未點名的國家「基本上操縱」社群媒體，此舉「嚴重傷害我們」，但內塔尼亞胡並不相信審查制度。

