英超阿士東維拉班主遭勒索95億 華裔女子涉藏AI深偽性愛片被捕

英超足球隊阿士東維拉兼NBA密爾沃基公鹿隊（Milwaukee Bucks）班主之一、華爾街投資家埃登斯（Wesley Edens），驚傳遭勒索12.15億美元（近95億港元）。美國聯邦檢察官證實，一名華裔女子涉嫌利用人工智能（AI）合成性愛影像威脅伊登斯，已被拘捕。

LinkedIn傳私訊 誘發一夜情

據《華爾街日報》報道，被捕女子是46歲的羅昌麗（音、Changli "Sophia" Luo），在中國出生，已與丈夫離婚。她於2022年透過領英（LinkedIn）聯繫埃登斯，2人於2023年6月在羅昌麗位於曼哈頓的寓所發生性關係，羅昌麗先是寄出情書告白，但在未獲回應後，通訊內容隨即轉為威脅。

被控勒索埃登斯的羅昌麗。圖為她過去接受One World Initiative影片訪談畫面。One World Initiative

NBA密爾沃基公鹿隊作賽。路透社

被勒索的埃登斯同時擁有英超足球隊阿士東維拉。美聯社

威脅發放性愛影片 勒索一半身家

報道提到，現年64歲的埃登斯是華爾街投資公司要塞投資集團（Fortress Investment Group）共同創辦人，身家約25億美元（逾195億港元），除了共同擁有公鹿隊，也是阿士東維拉的老闆。羅昌麗遭指控威脅發布2人性愛影片與照片，要求埃登斯支付12.15億美元，金額將近其半數身家。

檢方指出，羅昌麗在長達數月的勒索過程中，曾化名潛入埃登斯現任妻子工作的診所，並聯繫其前妻。羅昌麗聲稱手中掌握埃登斯的私密影像，威脅若不付錢就要將影片公諸於世，使其名譽掃地。

FBI搜寓所 檢獲藏性愛片手機

美國聯邦調查局（FBI）去年5月搜查羅昌麗的寓所，在洗衣籃與一盒衛生棉中發現藏匿的手機。調查人員在手機內發現多段利用深偽（Deepfake）技術製作的色情影像，內容將影片中的裸體男性「換臉」成埃登斯。

據悉埃登斯曾為了保護家人，一度同意支付650萬美元（約5074萬港元）的和解金，並先支付了100萬美元現款。然而，羅昌麗隨後聲稱自己染上人類乳突病毒（HPV），並將此歸咎於埃登斯，以此為由要求重新談判，並將索討金額提升至12億美元以上。

被控4罪 現居家監禁候審

羅昌麗去年6月在紐約甘迺迪國際機場準備搭機前往中國前遭逮捕，被控勒索、銷毀紀錄等4項罪名，但拒不認罪，目前以50萬美元（約390萬港元）保釋，正處於居家監禁狀態。她的律師表示將積極辯護。

案件預計於今年稍後開審，埃登斯的發言人證實他為本案受害人，並將出庭作證。