伊朗局勢 | 與特朗普不同調 以總理：戰爭未結束 必須先移除伊朗濃縮鈾

以色列總理內塔尼亞胡在周日（10）播出的專訪中表明，必須先移除伊朗的濃縮鈾庫存，才能被視為美以伊戰爭結束。但美國總統特朗普先前曾表態，認為先結束戰爭，之後可隨時移除濃縮鈾。

內塔尼亞胡在哥倫比亞廣播公司（CBS）周日晚播出的《60分鐘》時事節目訪問片段中說：「戰爭仍未結束，因為還有濃縮鈾必須從伊朗移走，濃縮鈾設施也必須拆除。」

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內塔尼亞胡強調，必須先移除伊朗的濃縮鈾庫存，才能被視為美以伊戰爭結束。路透社

內塔尼亞胡指，伊朗濃縮鈾設施必須拆除。美聯社

在伊朗濃縮鈾問題上，內塔尼亞胡與特朗普不同調。路透社

須拆除濃縮鈾設施

當被問及如何移除這些濃縮鈾時，內塔尼亞胡回應說：「你進去，把它們拿出來。」

內塔尼亞胡表示，特朗普的立場也是一樣，「我不打算談論軍事手段，但特朗普總統對我說過，他想進去。」

事實上，內塔尼亞胡這番說法，與特朗普的公開說法有所不同。特朗普堅稱已經控制住伊朗的核計畫。目前美國國內要求結束伊朗戰爭的聲浪已愈來愈大，特朗普正面臨著壓力。

特朗普：隨時可移除濃縮鈾

特朗普在周日晚播出的一個訪問節目中指出，伊朗已經在「軍事上被擊敗」，至於濃縮鈾，「我們隨時都可以移除」。

特朗普在預先錄影的訪談中告訴獨立電視記者艾特基森（Sharyl Attkisson）說：「我們遲早會把那個處理掉，想要做的時候，就能做到。我們會強力監控。」

而內塔尼亞胡在CBS節目中被問及如何將伊朗的濃縮鈾移除時表示，他較傾向於採用協議方式。

內塔尼亞胡說：「我認為透過武力解決，那不是問題。但如果有協議，再進去把它們移走，為什麼不行？這是最好的辦法。」

內塔尼亞胡：戰爭目標尚未完成

除了未解決的濃縮鈾庫存問題外，內塔尼亞胡表明，還有其他數個戰爭目標尚未完成。

他說：「伊朗仍然支持代理人，還有他們想要生產的彈道導彈。雖然我們已經破壞了許多東西，但這些都還在，還有工作要做。」

