泰前總理他信獲假釋出獄 上千「紅衫軍」到場迎接

5月11日（周一）上午，現年76歲的泰國前總理他信（Thaksin）從曼谷北部的空炳中央監獄（Klong Prem Central Prison）獲假釋出獄。

接受4個月假釋監管

他信步出監獄大門時，其女兒、前總理佩通坦等家人前來迎接，並與他擁抱。他信與家人向泰國國旗致敬，同時感謝在場的「紅衫軍」支持者，隨後乘車離開。自5月10日起，已有上千名來自泰國各地的「紅衫軍」成員在監獄外張貼海報、搭建帳篷，準備迎接他信出獄。11日他信獲釋時，現場人群發出歡呼聲。

泰國前總理他信於2026年5月11日獲釋，其支持者早早在場等候。法新社

他信支持者高舉支持橫額。法新社

他信於2001年起擔任總理，2006年因軍事政變下台，其後長期流亡海外。

他信先前服刑的地點，位於曼谷北面的空炳中央監獄。路透社

有指，曼谷北部空炳中央監獄囚室條件欠佳。路透社

位於曼谷北部空炳中央監獄的內部照片。路透社

獲泰王特赦刑期8年減至1年

2023年8月22日，他信返回泰國並獲刑8年。隨後，因泰國國王特赦，他信刑期被減至一年。2024年2月，他信以年過七旬、身患重病並已服刑滿6個月為由，獲得假釋。2025年9月9日，泰國最高法院就他信住院期間涉嫌規避服刑一案作出裁決，他信須重新服刑1年。

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2025年，他信就被控冒犯君主成功脫罪。法新社

泰國司法部假釋委員會2026年4月29日決定，允許前總理他信於5月11日假釋出獄；又指出，他信屬於老年囚犯，而且患有基礎疾病，可免於佩戴電子監控手環，假釋出獄後將接受四個月的假釋監管，直至服滿刑期。