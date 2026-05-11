漢坦病毒 | 涉疫郵輪已撤離94人 1法國公民返程途中出現症狀

停靠在西班牙加那利群島特內里費島的涉疫郵輪「洪迪厄斯號」，船上人員的撤離行動於周日（10日）深夜接近完成，已有94名來自不同國家的人士被空運返國。法國總理勒科爾尼指，船上5名法國公民已回到法國，其中一人在回國航班上出現感染症狀，這5名乘客目前已被嚴格隔離，並將接受醫學檢測和健康評估。世衞表示，從船上撤離的所有人員均被列為「高風險」接觸者，需接受42天醫學監控，包括每日檢查發燒等症狀。

在現場參與撤離船上人員行動的世界衞生組織健康領域專家戴安娜·羅哈斯·阿爾瓦雷斯指，撤離行動在周一（11日）繼續進行，持續至當天下午最後一批航班飛往澳洲和荷蘭。至於「洪迪厄斯號」周一上午加油，預計周一晚上7時（香港時間周二凌晨2時）載約30名船員啟程前往荷蘭。

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世衞建議返國乘客接受42日醫學監控

戴安娜在連線世衞組織相關網絡研討會時說，防疫衞生人員登上郵輪評估所有乘客和船員健康狀況，乘客按國別分批接受評估，隨後乘船上岸，再坐巴士轉往回國的飛機。

戴安娜證實，郵輪需要返回荷蘭當地港口。最終將有約30人在醫護人員陪同下搭乘郵輪前往荷蘭。

「洪迪厄斯號」郵輪載有149名乘客和船員，已有8人發病，其中3人死亡，死者包括包括一對荷蘭夫婦和一名德國女性。8例病例中有6例確診病例，均感染漢坦病毒中可人傳人的安第斯毒株。

5法國乘客需隔離72小時

法國總理勒科爾尼指，5名法國乘客已撤離返國，其中一名女性在返回法國的飛機上出現發燒等症狀，5人將被安排在巴黎北部一家醫院隔離72小時，期間將進行核酸和抗體檢測，若3日後檢測結果為陰性，將返回住所進行為期42天的自我隔離，並接受健康檢測。

另有8名未參加該郵輪行程的法國公民，被認定為一名確診病例的接觸者。他們是在4月25日聖赫勒拿至約翰內斯堡的國際航班上與該病例同機。其中一名出現輕微症狀並隔離檢測，法國衛生部後來稱該名接觸者檢測結果為陰性。其餘人員已由地區衛生部門聯繫，並被建議臨時隔離和接受檢測。

