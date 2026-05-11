伊朗局勢｜特朗普稱伊方回應「完全不可接受」　指過去47年一直玩弄美國

美國總統特朗普（Donald Trump）周日強烈批評伊朗就美方提出的停戰及和平談判方案所作回應，直斥內容「完全不可接受（TOTALLY UNACCEPTABLE）」。

特朗普在其旗下社交平台Truth Social發文寫道：「我剛讀完伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡——完全不可接受。」特朗普未有提供更多細節。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）早前報道，德黑蘭透過巴基斯坦提交回應方案，內容包括要求全面結束戰事、停止美國海上封鎖，以及恢復霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運自由。該方案亦涉及美伊分階段談判安排，包括將核問題延後處理。

特朗普則重申，任何涉及伊朗的談判都不能接受現有條件，並暗示伊朗仍未付出足夠代價。

特朗普稱伊方回應「完全不可接受」。路透社

特朗普同日亦再度對伊朗作出嚴厲指控，表示伊朗過去47年一直「玩弄並嘲笑美國」，但警告「他們不會再笑下去」。特朗普寫道，伊朗多年來涉及針對美國人員的攻擊、鎮壓示威及破壞行動，並指責德黑蘭政府「一直在消耗美國耐性」。

特朗普又將矛頭指向前總統奧巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden），批評兩人令伊朗坐大。他稱奧巴馬「不只是對伊朗好，而是非常好，幾乎站到伊朗那一邊，拋棄以色列及其他盟友」。特朗普又重提奧巴馬政府當年向伊朗支付17億美元現金，以及「數以千億計美元」其他資產或協議安排。