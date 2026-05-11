Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱伊方回應「完全不可接受」　指過去47年一直玩弄美國

即時國際
更新時間：07:15 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-11 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周日強烈批評伊朗就美方提出的停戰及和平談判方案所作回應，直斥內容「完全不可接受（TOTALLY UNACCEPTABLE）」。

特朗普在其旗下社交平台Truth Social發文寫道：「我剛讀完伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡——完全不可接受。」特朗普未有提供更多細節。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）早前報道，德黑蘭透過巴基斯坦提交回應方案，內容包括要求全面結束戰事、停止美國海上封鎖，以及恢復霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運自由。該方案亦涉及美伊分階段談判安排，包括將核問題延後處理。

特朗普則重申，任何涉及伊朗的談判都不能接受現有條件，並暗示伊朗仍未付出足夠代價。

特朗普稱伊方回應「完全不可接受」。路透社
特朗普稱伊方回應「完全不可接受」。路透社

特朗普同日亦再度對伊朗作出嚴厲指控，表示伊朗過去47年一直「玩弄並嘲笑美國」，但警告「他們不會再笑下去」。特朗普寫道，伊朗多年來涉及針對美國人員的攻擊、鎮壓示威及破壞行動，並指責德黑蘭政府「一直在消耗美國耐性」。

特朗普又將矛頭指向前總統奧巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden），批評兩人令伊朗坐大。他稱奧巴馬「不只是對伊朗好，而是非常好，幾乎站到伊朗那一邊，拋棄以色列及其他盟友」。特朗普又重提奧巴馬政府當年向伊朗支付17億美元現金，以及「數以千億計美元」其他資產或協議安排。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
9小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
8小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
11小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
10小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
10小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
18小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
11小時前
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
15小時前
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
2026-05-10 06:00 HKT