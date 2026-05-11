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油價危機｜莫迪籲印度民眾減少用油並避免外遊 倡恢復在家工作及網上會議省燃料

即時國際
更新時間：05:09 2026-05-11 HKT
發佈時間：05:09 2026-05-11 HKT

受美伊戰事引發能源危機及全球油價高企影響，印度總理莫迪（Narendra Modi）周日在海得拉巴（Hyderabad）發表講話，呼籲民眾採取「對國家負責任」的生活方式，包括減少燃油消耗、避免非必要海外旅行及購買黃金，並提倡恢復疫情期間盛行的在家工作（WFH）及網上會議模式，以減輕外匯儲備壓力。

形容節省外匯儲備是「愛國行為」

莫迪表示，印度正面對全球經濟不確定性、供應鏈受阻及通脹壓力，國民應共同協助國家渡過難關。他呼籲民眾避免至少一年內非必要購買黃金，並減少海外旅遊及海外婚禮等開支，形容節省外匯儲備是「愛國行為」。莫迪說：「如果所有東西都依賴進口，國家又如何進步？」

他亦鼓勵民眾支持本地產品，推動「Vocal for Local（支持本土製造）」運動，優先選購印度製造的鞋、袋及日用品等。此外，莫迪建議重新採用新冠疫情期間的工作模式，包括在家工作、網上會議及視像會議，以減少交通及燃料消耗。

莫迪呼籲民眾採取「對國家負責任」的生活方式，包括減少燃油消耗、避免非必要海外旅行及購買黃金。路透社
莫迪呼籲民眾採取「對國家負責任」的生活方式，包括減少燃油消耗、避免非必要海外旅行及購買黃金。路透社

呼籲民眾多使用公共交通工具

他又呼籲民眾多使用地鐵及公共交通工具、共乘汽車，以及更多利用鐵路運輸貨物，同時推廣電動車使用。

莫迪亦建議家庭減少食用油消耗，指這不但有助國家經濟，亦對健康有益。

針對農業方面，他表示，儘管全球化肥價格急升，印度政府仍透過補貼減輕農民負擔。他稱，國際市場價格接近3000盧比（約280港元）的化肥，在印度農民手中售價不足300盧比。

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