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伊朗回應美和案聚焦終戰及海上安全 穆傑塔巴見武裝部隊司令下達新指令

即時國際
更新時間：03:33 2026-05-11 HKT
發佈時間：03:33 2026-05-11 HKT

 

伊朗官方媒體周日（10日）報道，針對美國上周透過巴基斯坦提交的諒解備忘錄，伊朗已正式作出回應。該方案核心圍繞「結束戰爭」與「維護海上安全」，同時伊朗亦透過開放霍爾木茲海峽航道向調解國釋出善意。

霍爾木茲海峽現曙光 卡塔爾天然氣船獲准通過

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社及學生通訊社報道，伊朗提交的回應重點在於：要求結束包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭，以及維護波斯灣及霍爾木茲海峽的航行安全。

美方早前提交的備忘錄共含14項條款，提議雙方先宣布停戰，並啟動為期30天的細則談判。內容涉及伊朗暫停鈾濃縮、美方解除制裁及解凍資產，以及雙方解除對霍爾木茲海峽的通航限制。

而在美以攻擊伊朗約70天後，海上交通出現緩和跡象。周六一艘卡塔爾液化天然氣（LNG）運輸船成功通過霍爾木茲海峽駛往巴基斯坦。報道指，該船使用了伊朗近期指定的安全航道，伊朗藉此向調解國卡塔爾及巴基斯坦建立信心。此外，一艘駛往巴西的散貨船亦順利通過。

地區衝突未平 阿聯酋攔截伊朗導彈

儘管外交斡旋持續，局部衝突依然頻生，包括一艘從阿布扎比出發的貨船在卡塔爾領海遭無人機襲擊起火；伊朗指該船懸掛美國旗。同時，南韓貨輪「NAMU號」早前在霍峽起火，調查證實遭不明飛行物擊中。

另外，阿聯酋國防部表示攔截了來自伊朗的彈道導彈及無人機；科威特亦通報處理了進入領空的「敵方」無人機。

就在伊朗回應美方和案的同一日，伊媒報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接見了武裝部隊中央總部司令阿卜杜拉希。

阿卜杜拉希其後匯報指，穆傑塔巴宣布了新的措施和行動方案，強調將延續現有政策，有力打擊敵對勢力；伊朗戰士已做好士氣與戰略準備，若美方有任何侵略行為，將予以猛烈反擊。

 

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