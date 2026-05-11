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外科醫生竟分不清脾臟與肝臟 佛州男病人被切錯器官失血亡

即時國際
更新時間：01:12 2026-05-11 HKT
發佈時間：01:12 2026-05-11 HKT

美國佛羅里達州發生一宗極為荒謬且致命的醫療事故。一名外科醫生在為病人進行脾臟切除手術時，竟誤將肝臟切除，導致病人因大量失血不幸身亡。涉事醫生在調查中坦承，事發時因現場混亂及視線受阻，導致他一時慌亂而「分不清脾臟與肝臟」，言論令外界極度震驚。

術中連環失誤 誤切器官後還隱瞞家屬

根據《紐約郵報》報道，44歲的外科醫生沙克諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）於2024年8月21日，為前往佛州旅遊期間因腹痛就醫的70歲男病人布萊恩（William Bryan）進行手術。調查報告披露了當中的致命細節：

死者布萊恩（William Bryan）與太太比華利（Beverly Bryan）。Facebook
死者布萊恩（William Bryan）與太太比華利（Beverly Bryan）。Facebook
外科醫生沙克諾夫斯基遭警方拘捕。佛州警方視頻
外科醫生沙克諾夫斯基遭警方拘捕。佛州警方視頻
外科醫生沙克諾夫斯基
外科醫生沙克諾夫斯基

  • 判斷錯誤：因病人腹腔出血及結腸腫脹遮擋視線，沙克諾夫斯基擅自將微創手術改為高風險的開腹手術。

  • 操作失當：他錯誤切斷並縫合了肝臟周邊血管，導致病人「即時且災難性失血」及心臟驟停，期間卻未要求其他醫生支援。

  • 涉嫌隱瞞：事後他將切除的器官標示為「脾臟」，並向家屬謊稱病人脾臟腫大4倍且「移位到身體另一側」，直到病人死後才揭發被切掉的實為肝臟。

醫生執照被吊銷 曾有醫療失誤前科

沙克諾夫斯基在去年11月的調查中聲稱，在手術台上失去病人令其崩潰，坦言當時太過慌張，「分不清脾臟與肝臟」，而鑄成大錯。沙克諾夫斯基目前已被吊銷醫生執照，並於上月被警方拘捕起訴，若罪名成立，最高可判監禁15年。

據報，這並非沙克諾夫斯基首次捲入醫療糾紛。早前他曾涉及另一宗70歲女病人切除腫塊後死於膿毒症的訴訟，最終與家屬達成秘密和解。

死者妻子比華利（Beverly Bryan）已正式向法院入稟，控告沙克諾夫斯基醫療疏忽及過失致死，為丈夫討回公道。

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