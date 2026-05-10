伊朗斷網衍生上網特權階層 「數碼平民」：看到別人暢通無阻如遭雷擊

2026年初起，伊朗因政局動盪和美國軍事行動，實施了極端的全國性網絡封鎖，嚴重影響9200萬人口的生活。當局推出「網路特權」（Internet Pro）計畫，被指製造了「上網貧富懸殊」，從網路過濾或封鎖變成直接重新定議「誰有資格上網」。

在伊朗政權急於展現對抗美國和以色列之際，關於誰可以在網路上做什麼的不滿情緒，正在伊朗社會的大部分地區造成公開的分裂。有部分「上網特權人士」還轉售「特權SIM卡」，進一步加劇了公眾的憤怒。

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名為Internet Pro的上網「特權服務」，是透過與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切財伊朗行動通訊公司（MCI）推出。使用者必須從事商業、學術或科學研究相關工作，要通過驗證流程才可使用，但存取國際網站限制甚少。

當精英階層可自由上網，平民卻不得不使用昂貴的黑市VPN。38歲的德黑蘭居民法拉茲說，失業和瘋狂的通貨膨脹已帶來失活壓力，還要花錢買VPN才能上網，看看新聞，發出聲音，「此時另一批人卻可以暢通無阻地上網，感覺一些如常，感就像被人狠狠地打了一拳」。

虛擬企業難生存

據伊朗人權活動人士組織（HRA，總部位於伊朗境外）稱，過去2個月，伊朗因失去網路存取而損失了約18億美元（約141億港元），黑市VPN也變得更貴。律師沙赫里瓦爾在接受《沙爾格報》採訪時指出：「主要問題不再只是網路過濾或封鎖，而是網路存取權的重新定義。」

《埃特拉特報》則抱怨道：「互聯網封鎖本身就是眾多虛擬企業賴以生存的來源，如今卻造成了嚴峻而複雜的局面。」

政權內部有分歧

事實上，對於上網限制，在伊朗政權內部也有分歧。總統佩澤希齊揚領導的政府已宣布反對分級接入，且政府機構也未能就Internet Pro的制度給予合理解釋。通訊部官員也反對上網不公平，指Internet Pro計已偏離原意。

一些勞工組織，例如擁有30萬成員的伊朗護士工會和多個律師團體，為了聲援依賴互聯網的普通勞動者，拒絕使用Internet Pro服務。伊朗精神醫學會上周批評說：「全球網路存取的不平等可能導致心理壓力增加、被忽視或邊緣化的感覺，以及公眾信任度下降。」