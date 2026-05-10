教宗同款｜良十四世紀錄片出街 網民熱議祭披配Nike波鞋

羅馬天主教教宗良十四世上任一年，梵蒂岡為他製作的紀錄片《良在羅馬》（Leone a Roma）5月8日在梵蒂岡官方媒體平台首播，意外引發時尚界熱議。片中拍到良十四世穿着傳統神職白長袍，腳上搭配一雙白皮「黑剔」Nike運動鞋。網民熱議討論是哪個型號，據指在eBay等轉售平台上這雙鞋被炒至天價。

這身造型出自良十四世成為教宗前，以樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）身分於羅馬任職期間的生活片段。外媒指出，教會對神職人員的服裝有嚴格規範，強調傳統與正式，但這部官方紀錄片經過仔細審查仍出現流行品牌，成為新聞並不意外。

網友創作搞笑宣傳圖，標語是「神啊原諒我，我穿得很潮」。 X@kingdavidneriah

球鞋愛好者仔細檢視相關影像，試圖辨認良十四世腳上那雙球鞋的型號。有人猜測是Air Force 1或SB Force，但專家認為是Franchise Low Plus，那是一款最早於1970至1980年代販售、曾在2008年短暫復刻的鞋型。有人好奇Nike會否因為獲得如此「非凡背書」而再度復刻發售。

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網友開玩笑表示，這是梵蒂岡傳統與現代街頭風格的罕見混搭，指「Nike被祝福」、獲「神級代言」。有人借用當紅電影《穿著PRADA的惡魔2》的哽，笑稱「惡魔可能穿PRADA，但教宗就穿Nike」。據悉，在eBay等轉售平台上，這雙鞋已飆升至天價。