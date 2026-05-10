澳洲男遊芭堤雅艷遇？ 「妹子」變男子揮刀搶$4.7萬

泰國知名觀光勝地芭達雅驚傳外籍遊客遭持械搶劫。一名45歲澳洲籍男子古拉姆（Alikosh Ghulam）以為有艷遇，邀2名「少女」回自己入住的飯店房間打算來一場激戰，豈料入房後卻發現兩人皆是「少年」。雙方因此爆發激烈口角與衝突，古拉姆遭刺傷並被搶走6,000美元現金（約4.7萬港元）。疑犯逃離現場，隨後在芭達雅一處豪華公寓落網。

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芭達雅警方拘捕襲擊遊客搶錢的2名少年。 fb / Pattaya Tourist Police

據泰媒報道，事發於周一晚。警方指出，雙方爆發衝突後，其中一名疑犯情緒失控，揮刀向古拉姆身體與肩部連刺數下，現場血跡斑斑。之後兩人搶錢逃離現場。古拉姆負傷自行前往求醫及報警。

當地警方查閱酒店周邊及街道監視器畫面，逐步掌握2名疑犯的逃逸路線，最終在芭達雅一處豪華公寓內將人逮捕歸案。

芭達雅警方拘捕涉案2人並起回凶器與贓物。 fb / Pattaya Tourist Police

芭達雅警方拘捕涉案2人並起回凶器與贓物。 fb / Pattaya Tourist Police

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警方表示，被捕2人年僅17歲及16歲，落網後坦承犯行。警方成功追回部分被搶去的現金，並檢獲刺傷古拉姆所使用的剪刀。2人涉嫌持械攻擊與搶劫，將依少年司法程序起訴。

當地警方坦言，近年針對外國觀光客的暴力與詐騙案件，已對芭達雅觀光形象造成不小衝擊。尤其不少案件在酒店或私人空間內發生，警方難以提前介入預防。執法單位特別呼籲外國旅客，赴當地旅遊期間應提高警覺，避免輕易邀請陌生人士進入住宿場所，以免危及自身安全與財物。