斯里蘭卡僧團長老涉姦15歲少女被捕

斯里蘭卡一名地位崇高的佛教僧團長老赫馬拉塔納·特羅（Pallegama Hemarathana Thero），因涉嫌強姦和性侵一名15歲少女被捕，已送往拘留所。

據英國廣播公司（BBC）報道，赫馬拉塔納在佛教界享有極高聲望，是斯里蘭卡8處聖地的首席僧侶。

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警方表示，調查始於2026年3月6日。尼坦布瓦警方接報，指一名未成年少女遭到綁架和非法拘留。該少女透露曾多次遭受性虐待，婦女兒童事務局及警方遂展開進一步調查。

國家兒童保護局（NCPA）主席下令展開訴訟，但主要嫌疑人遲遲未被捕，引發多宗投訴。最終警方於5月8日晚，趁赫馬拉塔納·特羅在科倫坡一間私立醫院接受治療時將他拘捕。科倫坡堡地方法官下令將其羈押候審，等待進一步調查。受害女孩的母親同樣被列為疑犯。

在斯里蘭卡，佛教僧侶被捕實屬罕見，特別是像赫馬拉塔納·特羅般地位顯赫的人物。斯里蘭卡僧侶既擁有強大的政治影響力，也受到社會的尊敬。赫馬拉塔納·特羅尚未就指控發表公開評論。他將於5月12日出庭受審。