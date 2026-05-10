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伊朗局勢｜開戰前夕以色列在伊拉克設秘密基地 美國知情

即時國際
更新時間：15:20 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:20 2026-05-10 HKT

美媒9日引述包括美國官員在內的知情人士報導指出，以色列在伊拉克沙漠秘密設立一處軍事前哨基地，以支援對伊朗的空襲。為避免基地曝光，以軍甚至曾對接近該區的伊拉克部隊發動空襲。而美國對這座於對伊朗戰爭爆發前夕建立的基地知情。

《華爾街日報》指出，基地內駐有以色列特種部隊，除作為以色列空軍後勤樞紐，也部署協助失事飛行員撤離的搜救小組。

伊拉克巴格達一塊廣告牌描繪了美國空軍飛機着火的圖像。 美聯社
伊拉克巴格達一塊廣告牌描繪了美國空軍飛機着火的圖像。 美聯社

這處秘密設施於今年3月初差點曝光。當時伊拉克國營媒體報道，一名牧羊人通報該地區出現直升機活動等異常軍事跡象。伊拉克軍方隨後派員前往調查。知情人士透露，以色列部隊為阻止伊拉克軍隊靠近，對相關區域發動空襲，成功避免基地位置曝光。

伊拉克政府於3月稍晚向聯合國提出申訴，指控外國部隊空襲伊拉克境內目標，並將責任歸咎於美國。不過，《華爾街日報》引述消息人士說法指出，美國並未參與這次攻擊。

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