印度獸男姦殺3歲女童　用食物誘入牛棚下毒手

印度又發生駭人風化案，受害人是一名年僅3歲女童，其被一名65歲男子姦殺，引發當地居民怒憤。

《今日印度》報道，事發於印度馬哈拉施特拉邦的浦那（Pune）地區，本月1日，65歲兇手平時打零工維生，事發當日以食物引誘受害的3歲女童，將她帶到牛棚性侵後，再以石頭重擊女童頭部致死。有前科的兇手後來被逮捕。

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據悉，受害女童是趁著學校放假才來到浦那探望祖母，豈料卻慘遭毒手。事件激起當地居民怒火，數百人聚集在警局、要求警方嚴懲兇手。抗議者甚至堵塞公路，和阻止警方將屍體運去驗屍。

兇手的妻兒也劃清界線，妻子表示，他應該在孩子遇害的地方被活活輾死，強調家人已有10年​​沒有與兇手聯絡。兒子亦指，為事件感到羞愧，竟然曾經稱這人做父親。