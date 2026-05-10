漢坦病毒︱阿根廷垃圾場朝聖成催命符？ 郵輪零號病人身份曝光

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）出現多宗漢坦病毒（hantavirus）確診個案。《紐約郵報》（New York Post）周六9日報道，是次漢坦病毒爆發的零號病人，已確認為已身亡的鳥類學家希爾佩羅德（Leo Schilperoord）。

據報道，70歲的希爾佩羅德與69歲妻子米爾賈姆·希爾佩羅德(Mirjam Schilperoord）進行了一次為期五個月的南美之旅。他們於去年11月27日抵達阿根廷，再先後到智利、烏拉圭，於3月27日返回阿根廷，前往距離烏斯懷亞市（Ushuaia）附近一個垃圾場進行觀鳥探險。

疑與妻到阿根廷垃圾場染疫

該處原本連當地居民都避之則吉，卻成為全球觀鳥人士的朝聖之地，因為這裡能看到一種極稀有的鳥類「白喉卡拉卡拉」（white-throated caracara）。這種鳥又被稱為「達爾文卡拉卡拉」，以紀念首位採集到牠的演化生物學家達爾文。

阿根廷當局懷疑，希爾佩羅德夫婦就是在烏斯懷亞垃圾場，吸入了長尾侏儒稻鼠糞便顆粒，這種鼠類攜帶著目前已知唯一能人傳人的安地斯株漢坦病毒。



4月1日，希爾佩羅德夫婦從烏斯懷亞登上宏迪亞斯遊輪。希爾佩羅德後來出現發燒、頭痛、胃痛和腹瀉等症狀，後來就在船上病逝。

其妻米爾賈姆於4月24日在計畫停靠的大西洋聖赫勒拿島下船，帶著其夫的遺體。她飛往南非的約翰內斯堡，計畫轉搭荷蘭皇家航空（KLM）飛往荷蘭的班機，卻未能成行。機組人員發現她病況太嚴重而將她帶下飛機。她在機場昏倒，隔天便去世。

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船上全員為「高風險接觸者」

與此同事，世界衛生組織（WHO）周六（9日）表示，郵輪上所有人員，一律被視為「高風險接觸者」，必須接受42天的主動監測。

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」出現多宗漢坦病毒確診個案。美聯社

在大西洋航行的郵輪「洪迪厄斯號」爆發漢坦病毒疫情。美聯社

在大西洋航行的郵輪「洪迪厄斯號」爆發漢坦病毒疫情。美聯社

在大西洋航行的郵輪「洪迪厄斯號」爆發漢坦病毒疫情。美聯社

法新社報道，洪迪亞斯號上約有150人，正駛向西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）外海。

郵輪至今已有3名乘客不幸喪生，包括一對荷蘭籍夫婦與一名德國女子。另外，共有8宗確診與疑似病例。

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世界衛生組織流行病與大流行病管理主任Maria Van Kerkhove在一個活動中表示：「我們將船上所有人員都列為所謂的高風險接觸者。」



她指出，目前「船上沒有人出現任何症狀」，但她也補充，「建議對所有下船的乘客與船員進行42天的主動追蹤與後續觀察」。不過無論是對一般民眾，或對洪迪亞斯號即將停靠的田尼利夫島居民而言，風險仍然「很低」。