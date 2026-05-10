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日本地震恐慌︱年內21次4級以上強震 專家：38年詫異循環或致東京直下型地震

即時國際
更新時間：11:15 2026-05-10 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-10 HKT

日本今年已發生21次震度4級以上強震，頻率較往年翻倍。東京大學榮譽教授笠原淳三等權威專家警告，從三陸海岸到北海道的板塊活動加劇，恐釀海嘯大震。關東房總半島亦恐連動引發南海海槽巨大地震。

日媒報道，笠原教授指出，近期震央帶位於三陸海岸至北海道一帶。4月20日三陸沖（青森外海）剛發生7.7級的強震，僅僅一週後的27日，北海道十勝南部海域又發生6.2級強震。

東北強震或觸發10米海嘯

笠原教授警告，兩次地震均由太平洋板塊劇烈運動引起。歷史紀錄顯示，該區域在大震後的一年內，極易引發更大規模的地震。一旦爆發規模8級（Ｍ8）的巨大地震，將可能引發高達10米的毀滅性海嘯，三陸與十勝、根室沿海必須提高警戒。

相關新聞：311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死

除了東北，東京首都圈的危機也正在逼近。東海大學與靜岡縣立大學訪問教授、日本地震預報學會會長長尾俊康指出，關東地區有一個「37至38年間隔循環」。千葉縣的房總半島海岸過去曾分別在1912年（6.2級）、1950年（6.3級）以及1987年（6.7級）發生過6級以上的大震，規律地每隔37至38年便發生一次。

讓人擔心的是，每一次循環的地震規模都在遞增。學界有一種說法認為，下一次即將到來的地震（即目前週期）將屬於7級以上。若房總半島海岸爆發7級強震，極可能刺激周邊板塊，進而直接引發災難性的「東京首都直下型地震」。

房總半島地震或刺激周邊板塊

今年各地的地震，包括1月能登半島地震、3月熊本天草與蘆北地震，以及5月2日奈良發生的5.7級地震，都被認為與「南海海槽」菲律賓海板塊的隱沒運動息息相關。

相關新聞：日本政府上調南海海槽地震機率 發布警告下爆8級以上地震機會升至10%

日本政府今年3月已將南海海槽發生重大地震的機率預估，從「約1/10」上調至更危險的級別。笠原教授警告，傳統上認為主震後僅有小餘震，但近期研究打破這個觀點。一旦南海海槽爆發，將不再像過去那樣分階段發生，而是可能在單一震央引發東西日本大範圍的「同時連動大爆發」，破壞力將無法估計。

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