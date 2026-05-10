漢坦病毒 | 譚德塞赴西班牙協調染疫郵輪　籲民眾冷靜：不是另一場新冠疫情

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周六前往西班牙特內里費島（Tenerife），親自協調爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪人員轉運及防疫工作，並呼籲當地居民保持冷靜，強調「這不是另一場新冠疫情」。

譚德塞當天先在馬德里與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面，其後聯同西班牙衛生大臣加西亞（Mónica García）及內政大臣格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）乘機前往特內里費島。

載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。郵輪至今累計8人發病，其中3人死亡。8宗病例中已有6宗確診感染漢坦病毒家族中的「安第斯病毒（Andes virus）」。

載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社

載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社

譚德塞向特內里費居民發公開信，表示理解民眾對郵輪疫情及新冠疫情陰影的憂慮，但強調根據世衛評估，漢坦病毒對公共衛生構成的風險「仍然很低」。他指出，目前「洪迪厄斯號」未有新增病例，而西班牙政府已制定詳細隔離、轉運及防疫方案，意味當地居民感染風險極低。譚德塞亦讚揚西班牙願意接收郵輪，是「團結與道義的體現」，並代表世衛向特內里費居民表示感謝。

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另外，西班牙傳媒報道，該國東南部阿利坎特（Alicante）一宗疑似病例檢測結果呈陰性，患者將於24小時後接受第二次檢測。該名患者曾與一名「洪迪厄斯號」患者乘搭同一航班，而該患者早前在南非約翰內斯堡接受治療期間死亡。