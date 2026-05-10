Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漢坦病毒 | 譚德塞赴西班牙協調染疫郵輪　籲民眾冷靜：不是另一場新冠疫情

即時國際
更新時間：07:43 2026-05-10 HKT
發佈時間：07:43 2026-05-10 HKT

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周六前往西班牙特內里費島（Tenerife），親自協調爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪人員轉運及防疫工作，並呼籲當地居民保持冷靜，強調「這不是另一場新冠疫情」。

譚德塞當天先在馬德里與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面，其後聯同西班牙衛生大臣加西亞（Mónica García）及內政大臣格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）乘機前往特內里費島。

載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。郵輪至今累計8人發病，其中3人死亡。8宗病例中已有6宗確診感染漢坦病毒家族中的「安第斯病毒（Andes virus）」。

載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社
載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社
載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社
載有逾140名乘客及船員的「洪迪厄斯號」預計於當地時間10日抵達特內里費島。路透社

譚德塞向特內里費居民發公開信，表示理解民眾對郵輪疫情及新冠疫情陰影的憂慮，但強調根據世衛評估，漢坦病毒對公共衛生構成的風險「仍然很低」。他指出，目前「洪迪厄斯號」未有新增病例，而西班牙政府已制定詳細隔離、轉運及防疫方案，意味當地居民感染風險極低。譚德塞亦讚揚西班牙願意接收郵輪，是「團結與道義的體現」，並代表世衛向特內里費居民表示感謝。

相關新聞：漢坦病毒 | 爆疫郵輪增至6宗確診 感染人傳人毒株 西班牙現疑似病例

另外，西班牙傳媒報道，該國東南部阿利坎特（Alicante）一宗疑似病例檢測結果呈陰性，患者將於24小時後接受第二次檢測。該名患者曾與一名「洪迪厄斯號」患者乘搭同一航班，而該患者早前在南非約翰內斯堡接受治療期間死亡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
15小時前
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
17小時前
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
影視圈
10小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
13小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
14小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
14小時前
「浪漫鬥士」周三谷草賽事將初配潘頓。
潘頓擸了兩匹「浪漫」系帥權
馬圈快訊
13小時前
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
生活百科
20小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
2026-05-09 06:00 HKT