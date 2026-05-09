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澳洲反移民極右「一國黨」勝出補選 首奪眾院議席

即時國際
更新時間：22:51 2026-05-09 HKT
發佈時間：22:51 2026-05-09 HKT

澳洲極右翼「一國黨」（One Nation）候選人以較大優勢，奪得新南威爾斯州法勒選區（Farrer）眾議院席位，是該黨首次靠選舉獲得眾議院議席。

法勒選區位於內陸，是一個以農業和礦業為主的大選區，這個席位自1949年以來，一直由傳統保守黨把持。

「一國黨」候選人戴維·法利（David Farley） 當選眾講議員。 路透社
「一國黨」候選人戴維·法利（David Farley） 當選眾講議員。 路透社

今次補選是因保守派自由黨領袖萊伊（Sussan Ley）辭職觸發。點票至一半時，「一國黨」候選人戴維·法利（David Farley）得票42%的選票，遙遙領先獨立候選人米爾索普（Michelle Milthorpe），後者已是其最接近的競爭對手，已承認敗選。

法利對歡呼的支持者們說道：「我們就像一位石匠，拿着鑿子和錘子，在澳洲民主的版圖上刻下字母，一國黨正處於起步階段的尾聲——我們即將突破極限。」他承諾將著手解決生活成本問題，同時反對澳洲遏制碳排放的努力。

此結果意義重大，一國黨創立近30年才首次贏得眾議院席次。黨魁、參議員寶琳漢森站在法利身旁，表示選舉結果是「法利的勝利，但對整個國家而言意義更為重大」。

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