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郵輪疫情｜加勒比公主號爆發諾如病毒 115人腹瀉嘔吐

即時國際
更新時間：21:36 2026-05-09 HKT
發佈時間：21:36 2026-05-09 HKT

美國疾病控制與預防中心（CDC）接獲消息，公主郵輪公司旗下的「加勒比公主號」（Caribbean Princess）郵輪暴發諾如病毒（norovirus，前稱諾沃克病毒），102名乘客和13名船員報告出現症狀，包括腹瀉和嘔吐。

郵輪4月28日從佛州勞德代爾堡出發，在加勒比海遊玩兩周，定於5月11日結束行程返抵佛州奧蘭多卡納維拉爾港。美國疾控中心周四（5月7日）接獲疫情通報，這是今年迄今為止第四宗郵輪腸胃病疫情。

相關新聞：漢坦病毒｜洪迪厄斯號爆疫釀3死 華客「擦身而過」檢測呈陰性

數據顯示，該郵輪共有3116名乘客和1131名船員。根據行程，該郵輪目前位於西北大西洋，正駛往多明尼加共和國（Puerto Plata）。

公主郵輪公司確認「少數乘客」報告出現輕微腸胃不適症狀，並表示已迅速對船上所有區域進行了消毒。加勒比公主號返回佛州後也將在下一個航程前，進行全面的清潔和消毒。

諾如病毒非常常見，特別是在郵輪上，這與目前大西洋郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪上的漢坦病毒（hantavirus）疫情沒有任何關聯。

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