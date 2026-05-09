丹佛機場｜美國邊疆航空客機跑道撞行人 據報引擎着火

美國邊疆航空（Frontier Airlines）一架飛機，周五晚在科羅拉多州丹佛國際機場跑道撞到人後，緊急中止起飛。路透社引述航空公司和機場方面消息稱，該客機引擎起火。

美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，引擎有着火痕迹。 X@fl360aero

美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，乘客從飛機逃生滑梯疏散。 X@fl360aero

邊疆航空在聲明中表示，涉事空中巴士A321型客機（航班編號4345），原定從丹佛飛往洛杉磯，機上載有224名乘客和7名機組人員，原定起飛時間為當地時間晚上10時39分。而客機在晚上11時19分左右「通報撞到一名行人」。ATC.com應用程式分享的空中交通管制錄音顯示，一名飛行員告訴管制員飛機「撞到人」。幾秒鐘後，管制員表示正在派遣緊急車輛。機師一度表示：「有人正在穿過跑道。」丹佛機場週六稍早發布聲明稱，飛機引擎曾短暫起火，但已被丹佛消防局迅速撲滅。

由於機艙內出現煙霧，機師隨即中止起飛。出於安全考慮，乘客隨後通過滑梯安全撤離。

丹佛機場發布聲明稱，飛機引擎曾短暫起火，但被丹佛消防局迅速撲滅。