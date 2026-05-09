Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹佛機場｜美國邊疆航空客機跑道撞行人 據報引擎着火

即時國際
更新時間：20:54 2026-05-09 HKT
發佈時間：20:54 2026-05-09 HKT

美國邊疆航空（Frontier Airlines）一架飛機，周五晚在科羅拉多州丹佛國際機場跑道撞到人後，緊急中止起飛。路透社引述航空公司和機場方面消息稱，該客機引擎起火。

美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，引擎有着火痕迹。 X@fl360aero
美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，引擎有着火痕迹。 X@fl360aero
美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，乘客從飛機逃生滑梯疏散。 X@fl360aero
美國邊疆航空客機在丹佛機場跑道上撞到行人，乘客從飛機逃生滑梯疏散。 X@fl360aero

邊疆航空在聲明中表示，涉事空中巴士A321型客機（航班編號4345），原定從丹佛飛往洛杉磯，機上載有224名乘客和7名機組人員，原定起飛時間為當地時間晚上10時39分。而客機在晚上11時19分左右「通報撞到一名行人」。ATC.com應用程式分享的空中交通管制錄音顯示，一名飛行員告訴管制員飛機「撞到人」。幾秒鐘後，管制員表示正在派遣緊急車輛。機師一度表示：「有人正在穿過跑道。」丹佛機場週六稍早發布聲明稱，飛機引擎曾短暫起火，但已被丹佛消防局迅速撲滅。

由於機艙內出現煙霧，機師隨即中止起飛。出於安全考慮，乘客隨後通過滑梯安全撤離。

丹佛機場發布聲明稱，飛機引擎曾短暫起火，但被丹佛消防局迅速撲滅。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
6小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
01:42
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
影視圈
10小時前
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
12小時前
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
5小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
2小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
3小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
15小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
2026-05-08 15:34 HKT
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
01:42
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
19小時前