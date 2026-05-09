英國地方選舉工黨慘敗 施紀賢任命白高敦夏雅雯做顧問救亡

英國工黨錄得自1995年以來執政黨在地方選舉中最慘痛的失敗後，首相施紀賢（Keir Starmer）面臨下台壓力。他拒絕辭職，周六任命前首相白高敦（Gordon Brown）及前工黨領袖夏雅雯 （Harriet Harman）加入他的團隊擔任顧問，希望提振支持度。



據路透社報道，現已75歲的白高敦將擔任全球金融與合作顧問；75歲的夏雅雯則被任命為首相的婦女與女孩事務顧問。施紀賢在X平台上表示：「作為英國任職時間最長的財政大臣，白高敦非常適合與我們的國際盟友合作，以建立一個更強大的英國，並增強我們國家的安全與韌性。」

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施紀賢透請白高敦（左）擔任其顧問。 X / Keir Starmer

施紀賢：建立更強大的英國

白高敦是前首相貝理雅（Tony Blair）的財政大臣、「新工黨」項目的關鍵設計師，該項目為該黨自1997年起贏得了連續三次大選。

白高敦本人在2007年至2010年擔任首相，在全球金融危機期間，他在國有化主要銀行和穩定金融體系方面發揮了重要作用。

施紀賢透請夏雅雯（右）擔任其顧問。 X / Keir Starmer

隨着點票推進，工黨失敗的規模浮現，合共失去1,417 個席位，比前首相文翠珊（Theresa May）的保守黨在2019年失去的 1,330個席位更為慘烈。文翠珊在該次結果公布三周後辭職。

雖然施紀賢的領導地位看來不會即時受到挑戰，且內閣盟友已表示對他的支持，要求他辭職的呼聲日益增長。超過20名議員已公開或私下要求他制定離職時間表，前部長衛倩婷（Catherine West）在X批評：「他的方針沒有奏效，過去 48 小時的結果簡直是災難性的。「我知道我想讓他退位不再擔任我們領導人的想法，代表的不僅僅是我自己，還有更多的工黨人。」

施紀賢認犯「不必要錯誤」

工黨不到2年前才在大選中取得壓倒性勝利，如今選民卻迅速轉向反對施紀賢。在烏克蘭和伊朗衝突加劇生活成本的背景下，他的政府一直受到政策「轉彎」、顧問走馬燈式更換，以及任命另一位貝理雅時代的老將文德森（Peter Mandelson）為英國駐美國大使所引發的醜聞所困擾。

施紀賢周六在《衛報》撰文表示，雖然他的政府犯了「不必要的錯誤」，但他正專注於「建設一個更強大、更公平的國家」，並承諾對選民傳遞的信息做出回應。