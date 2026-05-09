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俄羅斯勝利日｜紅場閱兵規模大減 不見坦克導彈場面冷清

即時國際
更新時間：19:45 2026-05-09 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-09 HKT

俄羅斯5月9日慶祝二戰勝利紀念日（Victory Day），今年紅場閱兵儀式規模大幅縮減，成為多年來「最冷清」的一次。現場戒備極其森嚴，但過去用來展現軍武肌肉的坦克、重型導彈等裝備完全消失，只剩士兵行軍。

俄羅斯「勝利日」是紀念蘇聯在二戰中擊敗納粹德國的日子。今年閱兵是在俄軍入侵烏克蘭超過4年、陷入二戰以來歐洲最慘烈衝突，但勝利遙不可及的背景下舉行。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）坦言：「大致上一切照舊，除了沒有軍事設備的展示之外。」

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過往莫斯科常藉勝利日閱兵展示軍事實力，包括可攜核彈頭的洲際彈道導彈與成群的坦克。但今年紅場的地面上，僅剩士兵在列寧墓前行軍歡呼，戰機飛越克里姆林宮塔樓，坦克及重型軍事設備缺席。

俄烏協議9日至11日停火3天，並交換1000名戰俘。為防範烏克蘭可能的攻擊，莫斯科維安達到最高等級。路透社拍攝的畫面顯示，市中心全面封路，士兵持槍駐守在皮卡車頂監視。俄方曾警告，若基輔企圖干擾活動，將對其首都發動大規模導彈攻擊，甚至讓外國使節應撤離基輔人員。

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儘管克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了西方媒體指普京因擔心暗殺或政變而加強保護的說法，俄羅斯國內焦慮情緒依舊升溫。

目前被關押的親戰派民族主義者吉爾金（Igor Girkin）就在Telegram發文警告，俄羅斯危機日漸加深，「領導層更擔心被踢出自己的船艙，而不是擔心沈船。」

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