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泰警拘捕中國男 搜獲大批軍事武器疑策劃恐怖襲擊

即時國際
更新時間：18:42 2026-05-09 HKT
發佈時間：18:42 2026-05-09 HKT

泰國警方拘捕一名31歲的中國籍男子孫某，在其位於春武里市中心的家中發現大批戰爭武器，包括C4炸藥，警方派人當場拆彈。此案因這名男子發生翻車事故而揭發，警方在其車輛內發現槍支及彈匣後，擴大調查至其住宅，赫發現大量武器。

泰國警方在疑犯手機發現其受訓記錄。
泰國警方在疑犯手機發現其受訓記錄。

據悉，警方查獲的武器包括4枚俄羅斯POMZ2殺傷型手榴彈、1枚K75殺傷型手榴彈、4枚「玉米莢式」詭雷殺傷爆炸裝置、1枚人員殺傷爆炸物、3個爆炸引信、1箱C4炸藥（重2486.4克）、2條C4炸藥（總重1173克）、2支M4突擊步槍、1支手槍及大量不同規格彈藥及多升汽油。大部分突擊步槍子彈屬於泰國軍方制式彈藥，彈頭呈綠色標識。

泰國警方檢獲大批戰爭武器。
泰國警方檢獲大批戰爭武器。

警方仍在調查爆炸物具體來源，其中部分爆炸裝置經疑犯自行改裝，放在防彈背心，可通過遙控引爆。警方還發現，其中一支涉案手槍屬於一名曼谷京畿警察，正正進一步調查該警員是否涉案。

泰國警方檢獲大批戰爭武器。
泰國警方檢獲大批戰爭武器。

警方發現，疑犯曾詢問ChatGPT如果C4爆炸會造成怎樣的破壞。此名，疑犯手機有曾與柬埔寨特種部隊進行射擊及投擲爆炸物訓練的記錄。警方懷疑他正在策劃汽車炸彈或某種恐怖襲擊行為，正在全面調查其背後關聯網絡。

泰國警方在疑犯手機發現其受訓記錄。
泰國警方在疑犯手機發現其受訓記錄。

調查顯示，疑犯於2022年至2026年間，數十次往返泰國與柬埔寨，並持「Thailand Elite」長期居留簽證、無泰國國籍人士身份證（粉卡）和多明尼加護照。

泰國總理阿努廷也得悉此案，下令警方加快追查所有涉案關聯人員。泰警總署署長吉迪拉已特別要求從國家安全與公共安全角度徹查案件。

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