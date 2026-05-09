14歲自閉女孩遭禁錮5年僅重35磅 繼母涉虐待或囚46年

美國威斯康辛州傳出驚人虐童案，一名14歲女孩去年8月21日獲救時，體重只有35磅。她的51歲繼母梅麗莎·古德曼（Melissa Goodman）被控對繼女長期疏忽，造成嚴重身體傷害、精神傷害和非法監禁，5月6日出席受審表示不抗辯，將於7月1日判刑，她面臨最高46年的監禁。

據美媒報道，事件因女童健康出問題而揭發。當時父親古德曼（Walter Goodman）報警稱，患有自閉症的女兒嗜睡、嘔吐與昏迷，已4、5天未進食。當被問及女兒是否感到疼痛時，古德曼說：「我不知道，她甚至不說話，只是睜著眼睛躺在那裏，看起來很嚇人。」

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少女營養不良全身病

案情指出，與少女同住的繼母梅麗莎、父親古德曼、姊姊薩凡娜（Savanna Goodman）及姊姊的女友斯特姆勒（Kayla Stemler）合共4人被告。他們將受害少女囚禁在沒有床墊的房間禁止外出，也不給她食物和水。

少女於2020年至2025年8月期間，被單獨囚禁在威斯康辛州奧奈達市哈蒂巷的一輛拖車內。警方發現她時，誤以為她只有6歲，其鎖骨、肋骨、髖骨與顴骨異常凸出，看起來「嚴重體重不足且營養不良」。

少女被送院後，被診斷出患有未經治療的糖尿病、急性呼吸衰竭、心臟功能障礙、嚴重急性肝炎、胰臟炎、體溫過低與低血糖。

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弱到無力走路

住院期間，少女要扶着牆才能勉強行走，虛弱到無力開水龍頭。她說大約每月或每周洗澡一次，完全不知道護理人員提供的止汗劑為何物。她出院後由生母親那邊的親戚照顧，身高和體重逐漸回復正常，並回到校園。

警方取得搜查令，在梅麗莎的手機發現了虐待證據，包括在簡訊中威脅要搬走少女的床，強迫她睡地板。手機中留有多張少女僅穿內衣褲和襪子躺在裸露地板上的照片。此外，梅麗莎在簡訊中對少女遭皮帶抽打表示支持，並指使他人動手。

少女受虐一事曝光2個多月後，父親與繼母指包長期忽視兒童及非法拘禁等多項罪名。法院紀錄顯示，梅麗莎5月6日針對造成嚴重身體傷害的長期忽視、造成心理傷害的長期忽視以及非法拘禁等罪名，採取「不爭執（No Contest）」抗辯，定於7月1日接受宣判，她最高面臨46年監禁。她是本案4名被告中首位認罪者。