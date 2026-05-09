日本「CO-OP未來」送貨員發泡膠盒小便　尿液滲入顧客冷藏食品

日本生活協同組合「CO-OP未來」近日傳出令人震驚的食安事故。一名顧客收到冷藏配送食品後，發現商品竟浸泡在黃色液體中，並散發出明顯尿騷味。

據日媒報道，事件發生於今年4月，該名顧客收到冷藏貨物後，發現包裝內滿是黃色液體，且氣味刺鼻。CO-OP未來接獲投訴後立即展開調查，發現涉事原因竟是外判物流公司的送貨員在送貨途中突然尿急。



該送貨員當時在貨車內隨手拿起一個準備丟棄的發泡膠盒排尿，並將裝有尿液的盒子放在車廂地板上。由於空間不足，他把盒子疊放在尚未派送的貨品上方，沒想到發泡膠盒破損，尿液從裂縫滲漏出來，直接污染了下方的冷藏食品，最後仍將受污染的貨物送到顧客家中。

商品浸泡在黃色液體中，散發出明顯尿騷味。X/@ara5c

商品浸泡在黃色液體中，散發出明顯尿騷味。X/@ara5c

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業者致歉並承諾嚴肅處理

CO-OP未來於5月6日發出正式道歉聲明，承認事件嚴重影響食品安全與公共衛生，已主動通報相關政府部門，並會全力配合調查。該組織表示，將對涉事送貨員及外包物流公司採取嚴厲處分，同時全面檢討配送流程、管理制度及員工訓練。

事件發生後，CO-OP未來承諾會加強以下改善措施，包括：

- 重新審視送貨路線及廁所設施安排

- 為送貨員提供緊急情況下的可用設施清單

- 強化員工職業道德及衛生意識培訓

這件事件令網民感到憤怒與反胃，批評物流界的管理漏洞。目前，涉事送貨員及物流公司尚未有進一步回應，事件仍在調查中。