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芬蘭男子喝醉坐上特斯拉昏睡 自動駕駛「時速破百」警奇招截停

即時國際
更新時間：17:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-09 HKT

芬蘭一名男子飲酒至爛醉仍開車，坐上特斯拉後交給自動駕駛便昏睡不醒。汽車一路狂奔，以時速超過100公里的速度駛上高速公路，警方緊急追截揭發司機血液酒精濃度超標5倍。這名司機5月8日被正式起訴，警方緊急追趕的行車記錄器影片也隨之曝光。

據《赫爾辛基日報》報道，事發於去年7月。警方在拉彭蘭塔（Lappeenranta）境內的6號國道，發現一輛黑色特斯拉駕駛模式異常，長時間壓着左線行駛，速度穩定維持在時速115公里，而且對警車的閃燈警示與鳴笛毫無反應。

Tesla Model S自動駕駛模式。 路透社示意圖
Tesla Model S自動駕駛模式。 路透社示意圖

警方靠近查看，才發現司機頭垂至胸前，睡至不省人事。追趕一會兒無果，最後警員冒險將警車切入特斯拉前方並緩緩慢速，讓自動駕駛偵測到前方障礙物而減速停下，整段追車過程超過2分鐘。

攔截成功後，警方費了很大一番功夫才把駕駛搖醒，酒測發現其血液酒精濃度高達千分之2.72，是芬蘭法定酒駕標準千分之0.5的5倍多。

檢察官本周正式提出「危害交通安全罪」以及「嚴重酒後駕車」罪名，並求處約4個月有期徒刑或社區服務。司機坦承出發前飲過酒，上路後不小心睡著。南卡瑞里亞地區法院（South Karelia District Court）預計下周作出判決。

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