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習特會｜美國總統外訪「流動白宮」陣容強 保安滴水不漏「核足球」跟身

即時國際
更新時間：10:34 2026-05-13 HKT
發佈時間：10:34 2026-05-13 HKT

全球關注美國總統特朗普訪華行程。作為國家元首出訪，特朗普的保安細節一絲不苟，早前有報道，至少7架次的C-17「全球霸王III」（Globemaster III）運輸機先行將一些物資運往北京，令人驚嘆隨行裝備的誇張程度，仿佛是帶着「移動白宮」出行。

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根據外媒揭秘，以下盤點特朗普外訪帶備的人力及物資：

特朗普乘坐空軍一號抵達卡塔爾多哈展開訪問。 美聯社
特朗普乘坐空軍一號抵達卡塔爾多哈展開訪問。 美聯社

「空軍一號」總統專機

機上配備極其先進的通訊系統、全面的醫療中心、總統休息室、辦公室、會議室，以及可容納大量隨行人員的空間，並具備空中加油能力。

「野獸」防護水平已經達到了特種車輛當中的頂級。 路透社
「野獸」防護水平已經達到了特種車輛當中的頂級。 路透社
據說「野獸」車門厚度達到了驚人的20厘米，可與波音747客機的艙門媲美。 路透社
據說「野獸」車門厚度達到了驚人的20厘米，可與波音747客機的艙門媲美。 路透社

「野獸」防彈豪華轎車

由凱迪拉克（Cadillac）特製的頂級裝甲豪華轎車，採用軍用級裝甲、防彈玻璃與車門厚達約20厘米，能抵禦穿甲彈與路邊炸彈，車上還配備獨立供氧、血庫及防禦性武器，提供全方位生化防禦與最高安全等級。

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美國總統車隊「移動堡壘」

由約20 輛車組成，包括特勤局反擊小組（CAT）的武裝車輛、「守望者」電子干擾車、誘餌車、「路跑者」通訊車等。

特朗普、梅拉妮亞和巴倫一行3人，登上「海軍陸戰隊一號」總統專用直升機。AP
特朗普、梅拉妮亞和巴倫一行3人，登上「海軍陸戰隊一號」總統專用直升機。AP

「海軍陸戰隊一號」

它不是特定直升機的名稱，而是搭載美國總統的專機所使用的呼叫信號，由海軍陸戰隊第一直升機中隊（HMX-1）操作。雖然總統在出訪國不一定乘坐直升機，但該中隊都會臨時駐紮在當地機場，實施一等戒備，以備總統需要時緊急接應。

安全通訊指揮中心

白宮通訊局 (WHCA) 將在酒店或大使館創建一個安全的指揮中心，包括安裝專用電話線、衛星網絡、電腦和安全視訊會議設備。

美軍人員帶着「核足球」（總統緊急包）穿過華盛頓特區的白宮南草坪。 路透社
美軍人員帶着「核足球」（總統緊急包）穿過華盛頓特區的白宮南草坪。 路透社

「核足球」

一名軍事助理將帶着「核足球」（nuclear football）始終跟隨總統出行。核武密碼箱綽號「核足球」，是一個黑色手提箱，箱內的電腦硬碟儲存美國發動戰略核攻擊的密碼。

有指，特朗普在候任總統期間已經接受「訓練」，以便在必須時啟動核攻擊密碼，亦即人們所謂的「按動核武按鈕」。

設備齊全的醫療團隊

一名白宮醫生和一支設備齊全的醫療團隊會跟隨美國總統出行。「野獸」的座椅下方有緊急醫療物資、輸血工具和適合總統用的血包，總統專機上也有相關物資。

先遣隊

特勤局特工會提前抵達並封鎖目標地點，設置安全警戒線，對酒店員工進行背景調查，並與當地保全部門協調行動。

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