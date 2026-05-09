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日本「羽毛球女神」志田千陽潮流變身 從陽光甜妹到冷酷女王

即時國際
更新時間：16:05 2026-05-09 HKT
發佈時間：16:05 2026-05-09 HKT

2024年巴黎奧運羽毛球女子雙打銅牌得主「羽毛球女神」志田千陽近日一改以往陽光甜美形象，以冷豔暗黑造型登上時尚雜誌《GOETHE》6月號封面。她在個人Instagram （@_chiharushida_）表示很榮幸獲邀參與《GOETHE》6月號拍攝，呼籲粉絲多多支持。

這組封面照中，志田千陽一身全黑系造型，配上深色唇妝及強烈造型感飾品，冷酷眼神直視鏡頭，散發強大氣場，宛如高級時尚大片。與她在羽毛球場上活力十足、笑容燦爛的「陽光女神」形象，形成極大反差。帖文迅速獲得超過3萬個讚好，留言區更是一片驚呼，有人直言「完全認不出是同一人」、「這還是我們熟悉的志田千陽嗎？」，亦有人笑稱「黑化成功，太有魅力了」。

志田千陽以冷豔暗黑造型登上時尚雜誌《GOETHE》6月號封面。IG/@_chiharushida_
志田千陽以冷豔暗黑造型登上時尚雜誌《GOETHE》6月號封面。IG/@_chiharushida_
志田千陽以冷豔暗黑造型登上時尚雜誌《GOETHE》6月號封面。IG/@_chiharushida_
志田千陽以冷豔暗黑造型登上時尚雜誌《GOETHE》6月號封面。IG/@_chiharushida_

相關新聞：日本美女羽毛球手志田千陽遭中國球迷跟蹤 IG中文寫：感到害怕

現年29歲的志田千陽，在2024年巴黎奧運與拍檔松山奈未奪得女子羽毛球雙打銅牌後，人氣急升，不但繼續在賽場上有出色表現，近年更頻頻跨界時尚圈，成功展示「羽毛球女神」在運動與潮流之間自由轉換的多元魅力。這次大膽暗黑造型，成功為她吸引更多時尚界關注，亦讓粉絲看到她不同以往的一面。

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