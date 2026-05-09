特朗普也救不了 Truth Social母公司首季虧損近32億
更新時間：14:27 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:27 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:27 2026-05-09 HKT
美國總統特朗普自創的社交平台Truth Social，雖然擁有千萬粉絲追蹤，且特朗普本人幾乎每天都在上面發文，但其母公司特朗普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）持續虧蝕，2026年第一季錄得淨虧損4.06億美元（約31.7億港元）。
特朗普媒體科技集團周五發表第一季財務報告，指淨虧損主要來自加密貨幣估值暴跌。
根據公司申報文件，截至3月31日的3個月營收僅90萬美元（702.45萬港元）。這對於市值約24.7億美元（192.8億港元）的公司來說，這實在是微不足道的數字。
股價暴跌至10美元以下
在股價表現上，TMTG股價從高位（曾達58-97美元）跌至10美元以下，較高位暴跌超過67%，反映市場對其商業模式的擔憂。
特朗普經常利用Truth Social發表官方公告，並掌控TMTG約41%的股份，這些股份由他任內設立的信託管理，以管理其財務利益。
投資加密幣損手
TMTG也活躍於金融服務領域，該公司一年前宣布投入25億美元（195.13億港元）投資加密貨幣。但數碼貨幣暴跌重創了這部分產業，比特幣價格從去年10月初的12.6萬美元，至今年3月跌破7萬美元；此後略有反彈，超過8萬美元。
TMTG於去年12月表示，將與美國公司TAE合併，該公司正開發核融合技術。該交易預計於2026年中完成。
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