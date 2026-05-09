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特斯拉回收173輛Cybertruck 車輪螺栓恐脫落增行車風險

即時國際
更新時間：12:30 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:30 2026-05-09 HKT

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日因煞車問題回收173輛後輪驅動版Cybertruck，主因是車輪螺栓可能出現故障，嚴重時可導致車輪脫落，增加行車風險。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布的通報指出，今次回收批次涵蓋配備18英寸鋼製輪轂的2024至2026款Cybertruck。

回收主因是車輪螺栓可能出現故障，嚴重時可導致車輪脫落。路透社
回收主因是車輪螺栓可能出現故障，嚴重時可導致車輪脫落。路透社
特斯拉表示，將為涉及回收範圍的車輛提供免費檢修服務。路透社
特斯拉表示，將為涉及回收範圍的車輛提供免費檢修服務。路透社
特斯拉也因軟件問題導致倒車鏡頭短暫無法使用，回收超過20萬輛Model Y等車款。路透社
特斯拉也因軟件問題導致倒車鏡頭短暫無法使用，回收超過20萬輛Model Y等車款。路透社

提供免費檢修服務

相關缺陷會令車輛在顛簸路面行駛或進行轉向操作時，其制動盤螺柱孔易受機械應力作用而產生裂紋。隨着車輛持續運行，該隱患可能導致輪轂螺栓最終斷裂或脱落，導致車輛喪失操控穩定性，從而顯著增加碰撞及人員傷亡風險。

針對上述安全隱患，特斯拉方面表示，將為涉及回收範圍的車輛提供免費檢修服務。具體整改措施包括為涉事車輛全面更換具有更高強度的前後煞車碟盤、輪轂及配套螺帽組件，以徹底消除潛在的安全威脅。

同時回收逾20萬Model Y等車款

特斯拉於2025年推出了後輪驅動版的Cybertruck，將其定位為比全輪驅動基礎版更實惠的車型，意圖吸引更廣泛的消費者。然而，今次回收行動似乎解釋了為何這款車型未能產生特斯拉預期的市場需求。

特斯拉也因軟件問題導致倒車鏡頭短暫無法使用，回收超過20萬輛Model Y、Model S、Model X及Model 3電動車。失去倒車鏡頭影像會影響駕駛者的視線，增加車禍風險。

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