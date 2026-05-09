馬勒當拿去世驚人內幕 法醫：臨終前受12小時病痛折磨

2020年11月25日，阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在位於布宜諾斯艾利斯省蒂格雷的住所突然離世，終年60歲。這名足球名宿的去世備受爭議。阿根廷一名法醫日前在死亡案件的審訊中表示，馬勒當拿去世前遭受約12個小時的痛苦折磨。

相關新聞：調查指出馬勒當拿死前未獲適當治療 屬不足及魯莽

法醫卡洛斯·卡西內利在法庭上說，馬勒當拿的遺體顯示出雙側胸腔積液、全身水腫等缺氧跡象，表明他死於長期而非突發的痛苦，「估計經歷了約12個小時的痛苦」。

另一位法醫費德里科·科拉薩尼蒂此前也作證說，馬勒當拿的心臟狀況表明他「遭受了長時間的痛苦」。

相關新聞：馬勒當拿之死｜醫療團隊7人涉過失殺人開審 最高可囚25年

去年3月11日，阿根廷布宜諾斯艾利斯省聖伊西德羅法院對馬勒當拿死亡案件進行第一次審訊，但由於一名法官存在不當行為導致審判被撤銷。今年4月14日該法院重新啟動對馬勒當拿死亡案件的調查與審判，7名醫療人員被控過失殺人，或將被判處8至25年監禁。



馬勒當拿去世後，阿根廷警方和檢察機構曾公布的屍檢結果指，馬勒當拿死於心力衰竭，屬於自然死亡，但他的親屬認為，馬勒當拿的私人醫生應承擔責任。