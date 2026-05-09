Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬勒當拿去世驚人內幕 法醫：臨終前受12小時病痛折磨

即時國際
更新時間：12:15 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:15 2026-05-09 HKT

2020年11月25日，阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）在位於布宜諾斯艾利斯省蒂格雷的住所突然離世，終年60歲。這名足球名宿的去世備受爭議。阿根廷一名法醫日前在死亡案件的審訊中表示，馬勒當拿去世前遭受約12個小時的痛苦折磨。

相關新聞：調查指出馬勒當拿死前未獲適當治療 屬不足及魯莽

法醫卡洛斯·卡西內利在法庭上說，馬勒當拿的遺體顯示出雙側胸腔積液、全身水腫等缺氧跡象，表明他死於長期而非突發的痛苦，「估計經歷了約12個小時的痛苦」。

另一位法醫費德里科·科拉薩尼蒂此前也作證說，馬勒當拿的心臟狀況表明他「遭受了長時間的痛苦」。

相關新聞：馬勒當拿之死｜醫療團隊7人涉過失殺人開審 最高可囚25年

去年3月11日，阿根廷布宜諾斯艾利斯省聖伊西德羅法院對馬勒當拿死亡案件進行第一次審訊，但由於一名法官存在不當行為導致審判被撤銷。今年4月14日該法院重新啟動對馬勒當拿死亡案件的調查與審判，7名醫療人員被控過失殺人，或將被判處8至25年監禁。

馬勒當拿去世後，阿根廷警方和檢察機構曾公布的屍檢結果指，馬勒當拿死於心力衰竭，屬於自然死亡，但他的親屬認為，馬勒當拿的私人醫生應承擔責任。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
4小時前
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
19小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
22小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
13小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
11小時前
民間智慧扣稅8大貼士！網民集恩廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者開支有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
生活百科
5小時前
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
家居裝修
7小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
7小時前
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識。
12:07
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識
影視圈
15小時前
星島申訴王 | 北角地舖停電三周 投訴無門損失逾20萬 東主：好似皮球被人踢來踢去！
星島申訴王 | 北角地舖停電三周 投訴無門損失逾20萬 東主：好似皮球被人踢來踢去！
申訴熱話
5小時前