全球豪華火車站排名 | 蘇黎世車站奪冠 大阪京都東京包辦2至4名

根據最新出爐的一項全球豪華火車站排名榜，瑞士蘇黎世車站憑藉完善優異的軟硬件，在40個火車站中脫穎而出，拿下冠軍，日本大阪、京都及東京火車站包辦2至4名，台北車站則排20位。

根據英國旅遊保險公司ALLClear的這項排名，瑞士蘇黎世中央車站不論旅客休息室、餐飲選擇、購物場所、乘客評價以及附近豪華酒店數量，都堪稱世界一流，以總分83分擊敗其餘39個車站。

日本大阪車站、京都車站及東京車站，分別囊括第2至第4名；對於能擊敗日本，瑞士廣播電視台（SRF）更以「蘇黎世擊敗日本」為標題展現獲獎驕傲。

台北車站排20位

加拿大多倫多車站與意大利佛羅倫斯車站並列第5；台北車站與柏林車站並列第20位。

ALLClear對於豪華火車站的評分標準，包括貴賓休息室中配備禮賓服務或行李服務的頭等艙或高級候車休息室、方圓0.5英里內高級餐廳的數量和品質、車站內及其周邊零售店的數量、一般旅客滿意度皆有4顆星及以上評價、車站方圓0.5英里內4星級和5星級酒店的數量等。

前20名如下：

1. 蘇黎世（瑞士）

2. 大阪（日本）

3. 京都（日本）

4. 東京（日本）

5. 多倫多（加拿大）

5. 佛羅倫斯（意大利）

7. 阿姆斯特丹（荷蘭）

7. 紐約（美國）

9. 倫敦帕丁頓（英國）

10.羅馬（意大利）

11.巴黎里昂（法國）

12.倫敦聖潘克拉斯（英國）

12.安特衛普（比利時）

12.布拉格（捷克）

15.巴黎北站（法國）

15.米蘭（意大利）

17.慕尼黑（德國）

17.維也納（奧地利）

17.懷特瑪特（新西蘭）

20.台北車站（台灣）

20.柏林（德國）