美國外星人及UFO機密曝光 牧師警告或掀基督教信仰危機

根據美國國防部（Department of War, DOW）於2026年5月8日發布的最新通知，官方已正式啟用「總統UAP遭遇事件解密與報告系統」（PURSUE），並開始對外釋出首批與外星生命及UFO相關的政府絕密文件。美國多位具影響力的基督教牧師早前亦公開表示曾為公開外星機密而參與秘密會議，替信徒做好信仰上的準備。

基於公眾的強烈關注，美國總統特朗普於今年2月19日在Truth Social上發出指令，要求國防部長及相關情報部門全面公開政府持有的所有外星生命與UAP檔案。他在聲明結尾寫道：「願上帝保佑美國！（GOD BLESS AMERICA!）」國防部長海格塞斯（ Brian Hegseth）昨日發表聲明強調：「國防部與特朗普總統的立場完全一致，致力於前所未有的透明化。這些長期被分類隱藏的檔案助長了民間各種猜測，現在是時候讓美國人民親眼看到真相了。」

牧師：政府早已秘密通知宗教領袖

美國多位具影響力的基督教牧師早前已公開表示，他們在數月前獲邀參加與情報官員的秘密會議，為這一刻做好準備。

田納西州知名福音派傳道人佩里·斯通（Perry Stone）在4月27日的YouTube影片中透露，官員向一小群在基督教界有廣大影響力的牧師警告，政府即將公開外星人、UFO、「爬蟲類」生物、非人類來源材料等資料，內容「聽起來像科幻電影」。

田納西州知名福音派傳道人佩里·斯通（Perry Stone）。Youtube@PerryStoneMinistries

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這些機密的揭露可能導致部分基督徒質疑聖經創造論，甚至「背道」離開信仰。傳統年輕地球創造論（Young Earth Creationism）或字面主義解讀《創世記》，認為上帝在六天內創造天地，地球是宇宙的焦點，人類是上帝創造的巔峰，受造物以人類為中心。當政府公開證據顯示存在外星智慧生命，群眾會自然推論：宇宙極其巨大且充滿「其他創造」，地球和人類不再是唯一或特殊的。

佩里·斯通警告：「如果存在其他星系和其他受造物，整個創造故事就會被視為神話。」宗教領袖將是次UAP大解密比作聖經末世預言中的「大迷惑」（great deception），呼籲教會及信徒及早做好信仰上的準備。這些機密或讓部分信徒覺得聖經「不完整」或「被高估」，進而動搖對整本聖經權威的信心。

首批162份FBI檔案已公開

首批「Release 01」解密文件共162份，主要來自FBI的原始檔案，以PDF格式公開。官方表示，由於涉及白宮、能源部、NASA、FBI等數十個機構的數千萬份檔案（包括大量紙本），將採取「分批滾動式」公開，未來每隔幾個禮拜便會有新進度釋出。

國防部指出，目前公開的均為政府無法確定現象本質的「未解決案件」，歡迎民間專家、科學家下載研究；而已解決案件將於後續另行報告。公眾可透過DOW官方網站及AARO.mil查閱更多歷史UAP記錄。

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全球關注：真相還是新迷惑？

這場大規模解密行動，標誌美國政府對UAP議題的態度從長期「否認與隱藏」轉向「揭露與教育」。隨著更多檔案陸續公開，全球輿論高度關注：美國政府過去究竟隱瞞了多少真相？而對數以億計的基督徒而言，這波揭露又會否如部分牧師所言，成為一場信仰上的重大考驗？網民對檔案紛紛表示震驚和瘋狂，「顛覆本來的想象」、「世界這麼大，不會只有人類的」、「原來真的有外星文明」。