Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 哈爾島外海現油污 或逾3000桶原油流出 伊媒：油污實為歐洲油輪排放物

即時國際
更新時間：10:20 2026-05-09 HKT
發佈時間：10:20 2026-05-09 HKT

衛星影像顯示，伊朗重要的石油出口碼頭哈爾克島島外海似乎出現油污擴散跡象，洩漏範圍似乎覆蓋超過52平方公里，可能已有超過3000桶原油流出。伊朗傳媒則指，這是一艘歐洲油輪排放的油類殘留物和壓載水廢棄物，有關「伊朗因儲油罐已滿而將石油排入海中」的媒體報道不實，是敵方發動心理戰的一部分。

覆蓋超過52平方公里

英國溫沃德海事分析公司周五（8日）在社交媒體上說，哈爾克島附近油污洩漏正持續擴散，最早於5月5日發現。歐洲哥白尼計劃「哨兵」系列衛星5月6日至8日拍攝的圖像顯示，一片灰白色油膜出現在哈爾克島以西海域。有分析師稱，這片油膜從視覺上看與原油特徵一致，估計覆蓋面積約52平方公里。

相關新聞：
伊朗局勢｜美軍封港口連日轟炸伊朗3商船 伊官員：至少1死10傷4人失蹤

 

洩漏範圍似乎覆蓋超過52平方公里。美聯社
洩漏範圍似乎覆蓋超過52平方公里。美聯社
哈爾克島一直是伊朗石油出口產業的樞紐。路透社
哈爾克島一直是伊朗石油出口產業的樞紐。路透社
許多油輪滯留霍爾木茲海峽。路透社
許多油輪滯留霍爾木茲海峽。路透社

美國和以色列媒體報道稱，由於美國持續海上封鎖導致伊朗油輪無法離港，伊朗的原油儲存空間即將飽和。因而有人猜測，哈爾克島附近海面發現的原油可能是伊方因缺乏儲存空間而故意排入海中。

外洩原因不明 伊朗否認故意排放

據伊朗塔斯尼姆通訊社周六凌晨報道，伊朗國會代表布什爾省的議員普爾卡巴尼說，有關「伊朗因儲油罐已滿而將石油排入海中」的媒體報道不實，是敵方發動心理戰的一部分。

普爾卡巴尼表示，衛星圖像顯示哈爾克島周邊發現油污，實際是一艘歐洲油輪排放的油類殘留物和壓載水廢棄物所致，這一行為已對環境造成破壞。

油污正向南漂移

哈爾克島位於伊朗波斯灣沿岸外海，座落於狹窄但具戰略重要性的霍爾木茲海峽西北方約數百公里，一直是伊朗石油出口產業的樞紐，也是伊朗飽受重創之經濟的命脈，島上設有伊朗最大的石油碼頭、輸油管、儲存槽與相關基礎設施

非政府組織「衝突與環境觀察」在社交平台X上表示：「原始來源仍不明，同時油污正往南漂移，看來不太可能獲得妥善處理。」

美媒：伊朗原油儲存空間迅速耗盡

伊朗於2月28日與美國和以色列爆發衝突後，大致上已封閉霍爾木茲茲海峽。隨後，美國對伊朗港口實施封鎖，導致伊朗的石油與天然氣基礎設施面臨壓力，許多油輪也因此滯留霍爾木茲海峽。

紐時指出，伊朗政府限制船隻通行，導致油輪受困、出口受限，也讓伊朗的原油儲存空間迅速耗盡，引發外界擔憂哈爾克島可能出現漏油或其他事故。

或涉海底管線破裂

獨立數據機構Iran Open Data的伊朗能源業專家哈提諾格魯說，目前有大量原油儲存在油輪上，這進一步增加漏油的風險。

哈提諾格魯指出，連結哈爾克島與阿布札爾油田的一條海底管線破裂，是另一個可能的漏油來源。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
16小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
8小時前
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識。
12:07
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識
影視圈
12小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
10小時前
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
02:52
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
影視圈
14小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
19小時前
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
影視圈
15小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
4小時前
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
時尚購物
19小時前