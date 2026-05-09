伊朗局勢 | 哈爾島外海現油污 或逾3000桶原油流出 伊媒：油污實為歐洲油輪排放物

衛星影像顯示，伊朗重要的石油出口碼頭哈爾克島島外海似乎出現油污擴散跡象，洩漏範圍似乎覆蓋超過52平方公里，可能已有超過3000桶原油流出。伊朗傳媒則指，這是一艘歐洲油輪排放的油類殘留物和壓載水廢棄物，有關「伊朗因儲油罐已滿而將石油排入海中」的媒體報道不實，是敵方發動心理戰的一部分。

覆蓋超過52平方公里

英國溫沃德海事分析公司周五（8日）在社交媒體上說，哈爾克島附近油污洩漏正持續擴散，最早於5月5日發現。歐洲哥白尼計劃「哨兵」系列衛星5月6日至8日拍攝的圖像顯示，一片灰白色油膜出現在哈爾克島以西海域。有分析師稱，這片油膜從視覺上看與原油特徵一致，估計覆蓋面積約52平方公里。

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洩漏範圍似乎覆蓋超過52平方公里。美聯社

哈爾克島一直是伊朗石油出口產業的樞紐。路透社

許多油輪滯留霍爾木茲海峽。路透社

美國和以色列媒體報道稱，由於美國持續海上封鎖導致伊朗油輪無法離港，伊朗的原油儲存空間即將飽和。因而有人猜測，哈爾克島附近海面發現的原油可能是伊方因缺乏儲存空間而故意排入海中。

外洩原因不明 伊朗否認故意排放

據伊朗塔斯尼姆通訊社周六凌晨報道，伊朗國會代表布什爾省的議員普爾卡巴尼說，有關「伊朗因儲油罐已滿而將石油排入海中」的媒體報道不實，是敵方發動心理戰的一部分。

普爾卡巴尼表示，衛星圖像顯示哈爾克島周邊發現油污，實際是一艘歐洲油輪排放的油類殘留物和壓載水廢棄物所致，這一行為已對環境造成破壞。

油污正向南漂移

哈爾克島位於伊朗波斯灣沿岸外海，座落於狹窄但具戰略重要性的霍爾木茲海峽西北方約數百公里，一直是伊朗石油出口產業的樞紐，也是伊朗飽受重創之經濟的命脈，島上設有伊朗最大的石油碼頭、輸油管、儲存槽與相關基礎設施

非政府組織「衝突與環境觀察」在社交平台X上表示：「原始來源仍不明，同時油污正往南漂移，看來不太可能獲得妥善處理。」

美媒：伊朗原油儲存空間迅速耗盡

伊朗於2月28日與美國和以色列爆發衝突後，大致上已封閉霍爾木茲茲海峽。隨後，美國對伊朗港口實施封鎖，導致伊朗的石油與天然氣基礎設施面臨壓力，許多油輪也因此滯留霍爾木茲海峽。

紐時指出，伊朗政府限制船隻通行，導致油輪受困、出口受限，也讓伊朗的原油儲存空間迅速耗盡，引發外界擔憂哈爾克島可能出現漏油或其他事故。

或涉海底管線破裂

獨立數據機構Iran Open Data的伊朗能源業專家哈提諾格魯說，目前有大量原油儲存在油輪上，這進一步增加漏油的風險。

哈提諾格魯指出，連結哈爾克島與阿布札爾油田的一條海底管線破裂，是另一個可能的漏油來源。

