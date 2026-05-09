Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國公開UFO文件轟動全球 源於奧巴馬洩密？

即時國際
更新時間：10:25 2026-05-09 HKT
發佈時間：10:25 2026-05-09 HKT

美國國防部當地時間8日開始公布首批「與外星人、地外生命、不明空中現象（UAP）以及不明飛行物（UFO）相關」的政府文件，並表示公眾可以自行判斷相關內容。資料轟動全球。

今年二月，美國總統特朗普指控前總統奧巴馬（Barack Obama）在播客節目中宣稱「外星人是真實存在」，洩漏了機密資訊，是「犯了大錯」。特朗普當時表示，會指示五角大樓和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物體（UFO）相關的政府文件的程序。

相關新聞：美國政府公布首批UFO文件 「公眾可自行判斷」

相關新聞：美國防部被指帶頭散播UFO假資訊 真實目的曝光

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與自媒體人科恩（Brian Tyler Cohen）訪談稱奧巴馬與布萊恩泰勒就多項社會議題交流後，奧巴馬在快問快答環節中被問到：「外星人真的存在嗎？」他驚人回答說：「外星人確實存在，但我未親眼見過。」

奧巴馬同時否認一項外界關於外星人的廣泛猜測，表示「我們沒有把外星人關在傳說中的51區空軍基地，那裏也沒有傳說中的地下設施」，「除非存在連美國總統都被蒙蔽的巨大陰謀」。

該言論迅速引發全球媒體關注，「奧巴馬證實外星人存在」等標題引發輿論熱議。對此，奧巴馬2月15日晚在Instagram發布澄清，說只是順着快問快答的思路來回答，鑒於此事引發關注，特此說明：「從統計學角度而言，宇宙浩瀚無垠，存在地球以外生命的機率很高。然而星系之間距離如此遙遠，外星人造訪地球的可能性極低。」他強調，在擔任總統期間，「從未發現任何地球以外文明與人類有過接觸的證據，真的！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
16小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
8小時前
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識。
12:07
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識
影視圈
12小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
10小時前
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
02:52
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
影視圈
14小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
19小時前
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
影視圈
15小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
4小時前
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
時尚購物
19小時前