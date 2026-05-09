美國公開UFO文件轟動全球 源於奧巴馬洩密？

美國國防部當地時間8日開始公布首批「與外星人、地外生命、不明空中現象（UAP）以及不明飛行物（UFO）相關」的政府文件，並表示公眾可以自行判斷相關內容。資料轟動全球。

今年二月，美國總統特朗普指控前總統奧巴馬（Barack Obama）在播客節目中宣稱「外星人是真實存在」，洩漏了機密資訊，是「犯了大錯」。特朗普當時表示，會指示五角大樓和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物體（UFO）相關的政府文件的程序。

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美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與自媒體人科恩（Brian Tyler Cohen）訪談稱奧巴馬與布萊恩泰勒就多項社會議題交流後，奧巴馬在快問快答環節中被問到：「外星人真的存在嗎？」他驚人回答說：「外星人確實存在，但我未親眼見過。」



奧巴馬同時否認一項外界關於外星人的廣泛猜測，表示「我們沒有把外星人關在傳說中的51區空軍基地，那裏也沒有傳說中的地下設施」，「除非存在連美國總統都被蒙蔽的巨大陰謀」。



該言論迅速引發全球媒體關注，「奧巴馬證實外星人存在」等標題引發輿論熱議。對此，奧巴馬2月15日晚在Instagram發布澄清，說只是順着快問快答的思路來回答，鑒於此事引發關注，特此說明：「從統計學角度而言，宇宙浩瀚無垠，存在地球以外生命的機率很高。然而星系之間距離如此遙遠，外星人造訪地球的可能性極低。」他強調，在擔任總統期間，「從未發現任何地球以外文明與人類有過接觸的證據，真的！」