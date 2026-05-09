星戰男星發AI特朗普墓碑圖 遭白宮斥病態後刪除並道歉

《星球大戰》（Star Wars）系列電影資深男星麥咸美（Mark Hamill）近日在社交媒體發文，附上一張美國總統特朗普（Donald Trump）疑似躺在墳上的人工智能（AI）生成圖片，引發爭議。白宮批評他「病態」，煽動暴力，麥咸美隨後刪除圖片並道歉。

在星戰系列電影飾演路克．天行者（Luke Skywalker）而享譽國際的麥咸美，在社交媒體平台Bluesky貼文並附上一張AI生成圖片，圖中可看到特朗普閉眼躺在泥地上，圖片配文為「但願如此（If Only）」。頭頂方向有一塊墓碑，寫上：「特朗普 1946-2024」。

麥咸美隨後刪除圖片並道歉。路透社

麥咸美（右一）在在星戰系列電影飾演路克．天行者。美聯社

特朗普在過去2年內3度遭遇暗殺企圖。路透社

盼永遠在歷史書中蒙羞

麥咸美的貼文寫道：「但願他活得足夠長，親眼目睹自己在中期選舉無可避免的慘敗，為他史無前例的腐敗行為承擔責任，被彈劾、定罪，並因其無數罪行而蒙羞。活得足夠長，可讓他明白他將永遠在歷史書中蒙羞，」

白宮則在X平台針對此事回應指，麥咸美是「一個病態的人」。

白宮斥煽動暴力

白宮發言人英格爾說：「3天前，奧巴馬剛和這個精神錯亂的瘋子一起出現在一段片段中，現在，這個人竟然呼籲特朗普總統去死。為什麼奧巴馬和民主黨人不譴責這種令人作嘔的暴力煽動？

白宮新聞團隊亦發文指出：「這些激進的左派瘋子就是控制不住自己，正是這種言論，在過去2年內引發3次針對我們總統的暗殺企圖。」

麥咸美：應活下去為罪行負責

麥咸美的Bluesky帳號隨後刪除上述AI生成圖像，並發文說：「為了更清晰地表達，我做了以下修改：『他應該活得足夠長，以便為他的罪行承擔責任。』實際上，我希望他活下去，但如果你覺得這張圖片不合適，我深表歉意。」