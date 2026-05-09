埃及遊客看表演遭眼鏡蛇鑽褲管咬腳 當場中毒亡

埃及紅海度假勝地赫爾加達（Hurghada）近日發生一宗駭人聽聞的奪命意外。一名57歲德國遊客在飯店觀賞弄蛇表演期間，疑遭劇毒眼鏡蛇爬入褲管並咬傷腿部，最終傷重不治。德國警方及檢察部門已正式介入調查。

應邀參與互動 遭劇毒眼鏡蛇施襲

根據德國巴伐利亞州警方聲明，死者來自下阿爾高（Unterallgäu）地區，事發時正與兩名親屬在當地飯店度假並觀賞傳統弄蛇表演。該表演環節中，弄蛇人起初將兩條蛇分別掛在觀眾的肩頸上，其後弄蛇人隨後邀請該名德國男子參與互動，讓其中一條眼鏡蛇爬入其褲管。不幸的是，該蛇隨即咬向男子的腿部，事主當場出現中毒徵狀並陷入休克，緊急送醫後證實回天乏術。

埃及當局在回應查詢時聲稱對事件並不知情。目前，此案由巴伐利亞警方與檢察官聯合展開調查，毒物鑑定結果尚待出爐，暫時未有任何人被捕。

弄蛇表演安全性惹議 專科指「催眠」純屬誤解

是次意外再次引發公眾對弄蛇表演風險的關注。專家指出，大眾普遍認為弄蛇人吹笛能「催眠」毒蛇的想法純屬誤解。專家警告，蛇類主要透過感受地面振動及追蹤物體的擺動來作出反應，而在表演過程中，毒蛇實際上處於高度警戒的防禦狀態，隨時可能發動攻擊。