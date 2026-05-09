Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

埃及遊客看表演遭眼鏡蛇鑽褲管咬腳 當場中毒亡

即時國際
更新時間：06:03 2026-05-09 HKT
發佈時間：06:03 2026-05-09 HKT

埃及紅海度假勝地赫爾加達（Hurghada）近日發生一宗駭人聽聞的奪命意外。一名57歲德國遊客在飯店觀賞弄蛇表演期間，疑遭劇毒眼鏡蛇爬入褲管並咬傷腿部，最終傷重不治。德國警方及檢察部門已正式介入調查。

應邀參與互動 遭劇毒眼鏡蛇施襲

根據德國巴伐利亞州警方聲明，死者來自下阿爾高（Unterallgäu）地區，事發時正與兩名親屬在當地飯店度假並觀賞傳統弄蛇表演。該表演環節中，弄蛇人起初將兩條蛇分別掛在觀眾的肩頸上，其後弄蛇人隨後邀請該名德國男子參與互動，讓其中一條眼鏡蛇爬入其褲管。不幸的是，該蛇隨即咬向男子的腿部，事主當場出現中毒徵狀並陷入休克，緊急送醫後證實回天乏術。

埃及當局在回應查詢時聲稱對事件並不知情。目前，此案由巴伐利亞警方與檢察官聯合展開調查，毒物鑑定結果尚待出爐，暫時未有任何人被捕。

弄蛇表演安全性惹議 專科指「催眠」純屬誤解

是次意外再次引發公眾對弄蛇表演風險的關注。專家指出，大眾普遍認為弄蛇人吹笛能「催眠」毒蛇的想法純屬誤解。專家警告，蛇類主要透過感受地面振動及追蹤物體的擺動來作出反應，而在表演過程中，毒蛇實際上處於高度警戒的防禦狀態，隨時可能發動攻擊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
02:52
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
影視圈
10小時前
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
11小時前
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
影視圈
11小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT
天氣｜母親節大致多雲 短暫時間有陽光 料黑格比「升呢」成強烈熱帶風暴
天氣｜母親節大致多雲 短暫時間有陽光 料黑格比「升呢」成強烈熱帶風暴 下周二起連落6日雨
社會
14小時前
天文台深夜一度發黃色暴雨警告信號 指葵青區雨勢特大或嚴重水浸
突發
6小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
14小時前
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
19小時前
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
時尚購物
14小時前
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
樓市動向
12小時前