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英國地方選舉工黨慘敗 骨幹促施紀賢定辭職時間表 改革黨奪逾1400席成大贏家

即時國際
更新時間：03:35 2026-05-09 HKT
發佈時間：03:35 2026-05-09 HKT

英國於5月7日舉行地方選舉，截至英國英國周六凌晨零時（香港周六早上七時），點票仍在進行中。從目前結果顯示，英國政壇版圖幾可肯定大變天。執政工黨在多個票倉遭遇「災難性」失利，目前已確定失去逾1000個席位。相比之下，由法拉奇（Nigel Farage）領導的改革黨（Reform UK）表現強勁，接連在多個選區報捷，新增1200多個席位，奪下多區議會控制權，包括倫敦部分地區和大曼徹斯特區。法拉奇形容，這場選戰成功「掃走」兩大老牌政黨。

工黨痛失威爾斯議會數十年執政地位

截至英國周六凌晨零時，工黨在已完成點算的選區，大失逾1000個席位。其中在威爾斯議會（Senedd），工黨更遭遇歷史性挫敗，失去了自1999年權力下放以來在威爾斯的統治地位。

  • 選舉結果：左翼的威爾斯黨（Plaid Cymru）取得43席成為第一大黨；改革黨緊隨其後奪得34席；而工黨僅保住9席。

  • 領袖下台：威爾斯首席大臣、工黨領袖埃盧內德·摩根（Eluned Morgan）不僅失去議席，更宣布辭去黨魁職務以示負責。她承認結果是「災難性」的，強調工黨必須重新定位為「工人階級政黨」。

  • 截至英國周六凌晨零時（香港周六早上七時）的各黨所得地方議席增減趨勢。《電郵報》截圖
    截至英國周六凌晨零時（香港周六早上七時）的各黨所得地方議席增減趨勢。《電郵報》截圖
  • 工黨在威爾斯遭遇歷史性挫敗，失去了自1999年權力下放以來的統治地位 ，威爾斯首席大臣、工黨領袖埃盧內德·摩根（Eluned Morgan）宣布辭去黨魁職務以示負責。路透社
    工黨在威爾斯遭遇歷史性挫敗，失去了自1999年權力下放以來的統治地位 ，威爾斯首席大臣、工黨領袖埃盧內德·摩根（Eluned Morgan）宣布辭去黨魁職務以示負責。路透社
  • 法拉奇形容，這場選戰成功「掃走」兩大老牌政黨。美聯社
    法拉奇形容，這場選戰成功「掃走」兩大老牌政黨。美聯社

改革黨橫掃倫敦及大曼徹斯特

改革黨在全英各地取得突破，迄今已贏得約1400個議席，新增席位1200多個。其中較受關注的選區，包括在倫敦黑弗靈區（Havering）市議會取得壓倒性勝利，在55席中奪得39席，這是該黨首次在倫敦自治市鎮報捷，而保守黨則在該區全軍覆沒。

此外，在中北部大鎮曼城，於塔姆賽德（Tameside）議會改選中，改革黨橫掃19個席位中的18個，終結工黨數十年的控制權。

施紀賢面臨下台壓力

面對慘烈的選舉結果，工黨內部出現要求首相施紀賢（Keir Starmer）下台的聲音。前主席伊恩·拉弗利（Ian Lavery）警告，若施紀賢不下台將會「殺死」工黨。媒體更報道指，工黨內多名議員及骨幹，包括能源大臣文立彬等，私下或公開要求施紀賢訂立下台時間表。

施紀賢在記者會上承認結果令人痛心並表示會負責，但強調不會「一走了之」，即拒絕辭職。報道指，施紀賢獲國防大臣賀理安（John Healey）等支持留任。

在此次選舉中，保守黨亦流失至少400多個議席，成第二輸家。

 

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